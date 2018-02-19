Elazığ'da plaza inşaatında çökme: 3 işçi yaralı

Elazığ'da bir plaza inşaatında meydana gelen çökme sonucu 3 işçi yaralandı.

Elazığ'da bir plaza inşaatında meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı.

Elazığ’da bir plaza inşaatında beton dökülürken kalıpların sökülmesiyle meydana gelen göçükte 2’si Afganistan uyruklu olan 3 işçi yaralandı. Karşıyaka Mahallesi’nde meydana gelen olayın ardından diğer işçiler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine UMKE, AFAD ve polis ekipleri de geldi. Yaralılardan bacakları sıkışan 2 işçi mesai arkadaşlarının yardımı ile çıkarılırken diğer işçi de ekiplerin çalışmasıyla göçük altından çıkarıldı. Afganistan uyruklu işçiler Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılırken 59 yaşındaki Suat Dağ da Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Elazığ/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Şubat 2018 18:38

www.evrensel.net