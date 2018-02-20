Dün gözaltına alınan BDP Batman Eski Milletvekili Ayla Akat Ata tutuklandı.

Dün Diyarbakır’da gözaltına alınan TJA aktivisti Ayla Akat Ata, Ardahan’ın Göle ilçesinde 2015 yılında askerlerin açtığı ateş sonucunda yaşamını yitiren Kamber Morkoç’un cenaze töreninde yaptığı konuşma nedeniyle tutuklandı.

Tevgera Jinên Azad (TJA) aktivisti ve HDP Batman eski Milletvekili Ayla Akat Ata hakkında, 12 Temmuz 2015’te Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Gundik (Koyunlu) köyünde Şenkaya ve Göle arasında bulunan ormanlık piknik alanına giden minibüsün askerler tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Kamber Morkoç (70) için Göle ilçesinde yapılan cenaze töreninde yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, dün Diyarbakır’daki evinden çıktığı sırada gözaltına alınarak Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Akat Ata, ifade işlemlerinin ardından bugün öğlen saatlerinde Diyarbakır Adliyesi’ne getirildi. Adliyede bulunan SEGBİS odasından Ardahan’da soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Akat Ata, “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla tutuklanması talebiyle Ardahan Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

SEGBİS üzerinden Sulh Ceza Hâkimliğine ifade veren Akat Ata, askerlerin ateşte yaşamını yitiren Kamber Morkoç için 14 Temmuz 2015’te Göle Merkezde düzenlenen cenaze töreninde yaptığı konuşmada söylediği “Gerilla babası” ve “Katilleri tanıyoruz” sözleri nedeniyle “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Akat Ata, Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Ardahan Göle İlçesindeki Gundik (Koyunlu) köyünden ailece Şenkaya ve Göle arasında bulunan ormanlık piknik alanına giderken askerlerce minibüslerinin taranması nedeniyle Kamber Morkoç yaşamını yitirmiş araçta bulunan 4 sivilden 2’si yaralanmış 2 kişi ise şans eseri yara almadan kurtulmuştu. Yaşamını yitiren Morkoç için 14 Temmuz’da Ardahan’ın Güle ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katılan HDP Batman Eski Milletvekili Ayla Akat Ata cenaze töreninde yaptığı konuşmada “devletin daha önce de benzeri kirli savaş oyunları oynadığını”, "Morkoç’un Kürt, Alevi ve gerilla babası olması nedeniyle öldürüldüğünü" söylemişti.



Ata, konuşmasında "Bu acı bizim. Ancak bu utanç, bu ülkeyi yönetenlerin, AKP iktidarındır. Bir kez daha tam da adına 'çözüm' dediğimiz sürecin içerisinde, 70 yaşındaki Kamber amcamızın tabutu başında bu konuşmaya bizi itti. Eskiden sivillerin olduğu ortamlarda savaşırlardı. Şimdi ise 'çatışma alanına giren siviller' diyorlar. Buradan soruyoruz; Ne işi vardı yüzlerce aracın sivillerin içerisinde? Ne işi vardı adına çözüm süreci dediğimiz, bitmemesi için mücadele verdiğimiz bu günlerde operasyon alanına sürülen yüzlerce aracın ne işi vardı? Binlerce asker oraya niye gönderilmişti? Çatışma çıksın diye. AKP’nin kirli savaş oyunu, devletin Kürt halkı üzerindeki baskısıyla devam ediyor. Özellikle barış sürecinin provoke edilmesi için bunlar yapılıyor. AKP hükümeti yeniden çatışma sürecini istemekte ve bunun için elinden gelen her türlü kirli oyuna başvurmaktan kaçınmıyor. Kamber yoldaşımız AKP’nin kirli bir oyunun kurbanı olmuştur. Bunun hesabını soracağız.” ifadelerini kullanmıştı.



Ata, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 30 Ekim 2016 tarihinde tutuklanmış, 4 Mayıs 2017'deki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Ata hakkında 95 yıla kadar hapsi isteniyor. (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Şubat 2018 21:34

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