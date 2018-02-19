Finlandiya’dan sınır dışı edilen Iraklı, Bağdat’ta öldürüldü

Irak'tan 2015 yılında kaçarak Finlandiya’ya iltica eden Ali'nin sınır dışı edildikten 3 hafta sonra Bağdat’ta kurşunlanarak öldürüldüğü öğrenildi.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Irak'tan 2015 yılında kaçarak Finlandiya’ya iltica eden Ali adındaki mültecinin sınır dışı edildikten 3 hafta sonra Bağdat’ta sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldüğü öğrenildi.

Finlandiya Göçmen Dairesi (Migri), Ali’in öldürülmesinden sonra “Üzücü ve korkunç ama Finlandiya’nın sınırları dışında olanların sorumluluğunu taşımıyoruz” açıklamasını yaparken İçişleri Bakanı Kay Miykkenen olanların “oldukça üzücü” olduğunu söylemekle yetindi.

IRKÇILAR SALDIRDI, HÜKÜMET KOVDU

2015 yılında Avrupa’ya yönelik sığınmacı akımı sırasında Finlandiya’ya gelen göçmenler, şoven, ırkçı ve yabancı güçler tarafından iyi karşılanmadı. Birçok yerleşim biriminde ırkçı ve yabancı düşmanı gösteriler yapıldı, sığınmacı kampları saldırılara uğradı.

2016 yılının ortalarında Finlandiya Hükümeti, sığınma hakkını güçleştiren ve sınır dışı edilmeleri kolaylaştıran bir yasayı parlamentodan geçirdi.

Son 2 yıl içinde 11 bini Iraklı toplam 18 bin sığınmacı sınır dışı edildi. 2015 yılında iltica talebinde bulunan Iraklıların yüzde 13’ün başvuruları reddedilirken bu oran 1 yıl sonra yüzde 77’e yükseldi.

GÖÇMEN DAİRESİ SORUMLULUK ALMIYOR

Finlandiya Göçmen Dairesi (Migri), Irak ve Afganistan’dan gelen sığınmacıların başvurularını reddederken bu ülkelerde savaşın devam ettiğini ve güvenli olmadığını kabul etmekle birlikte başka yerleşim birimlerinde yaşayabileceklerini öne sürüyor.

Migri, önce sığınmacıların iltica için haklı nedenleri olduğu tespitini yapıyor ama hemen ardından geldikleri yerin dışında başka yerleşim birimlerinde güvenlikte olacağını öne sürerek iltica talebini reddediyor.

BM ‘GERİ GÖNDERMEYİN’ DEMİŞTİ

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (UNCHR), 2015 yılında tüm devletleri Irak ve Afganistan’dan gelen sığınmacıları başka güvenli bölgelerde yaşayabilecekleri gerekçesiyle geri gönderilmemeleri için uyardı.

Ancak Finlandiya bu uyarıyı dikkat almadı. Migri’nin şeflerinden Jorma Vuorio, UNCHR’nin kararının bağlayıcı olmadığını ve bu nedenle sınır dışı etmelerinde bir yanlışlık olmadığını iddia etti.

HAVUÇ-SOPA POLİTİKASI

Öte yandan mültecilerin ülkelerine geri dönmelerini sağlamak için ise “sopa ve havuç” politikası uygulanıyor. İltica talebi reddedilenler polis zoruyla ülkelerine iade edilmekle tehdit ediliyor. Finlandiya’yı “gönüllü” terk etmeyi kabul edenlere ise ödeme yapılıyor.

Mültecilerin ülkelerine geri dönmelerini teşvik etmek için yapılan ödemeler 1 Kasım 2017 tarihinden itibaren arttırıldı. Daha önce yetişkinlere bin avro, çocuklara 600 avro ödenirken bu miktar bin 500 ve 750 avroya yükseltildi. Ancak bu miktarlar insan hayatını güvenceye almaya yetmiyor.

Geçtiğimiz yıl, ödenti karşılığında Finlandiya’yı terk etmeyi kabul etmek zorunda kalanların idadesi için yüzde 78’i Irak’a toplam 1422 seyahat gerçekleştirildi.

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