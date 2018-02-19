HDP ve EMEP il başkanlarına cezaevinde darp

Bursa HDP İl Eş Başkanı Yüksel Akgün ve EMEP Bursa İl Başkanı Hasan Özaydın cezaevi görevlileri tarafından darbedildiklerini söyledi.

Bursa H Tipi Cezaevi’nde tutulan aralarında Bursa HDP İl Eş Başkanı Yüksel Akgün ile Emek Partisi Bursa İl Başkanı Hasan Özaydın’ın da bulunduğu mahpuslar, cezaevi görevlileri tarafından darbedildiklerini söyledi. Cezaevinde müvekkili Özaydın’la görüşen avukat Berkay Akkuş, ceza infaz kurumu memurlarından birinin Özaydın’ın kolunu kırmak istediğini söyledi. Özaydın ve Akgün’ün avukatları konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacak.

AYAKTA SAYIM VERİN YOKSA…’

Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre; Akkuş, cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere “Genelge geldi. Ayakta sayım vereceksiniz…’ denildiğini, mahpusların da ayakta sayım vermeyi reddetmeleri üzerine darp olayının gerçekleştiğini söylerken, şunları anlattı:

“Tutuklular ve hükümlüler ayakta sayım vermenin yasaya ve yönetmeliğe aykırı olduğunu söyleyerek ayakta sayımı reddediyor. Bu sözlerin ardından gardiyanlar, ‘Ayakta sayım verin yoksa sizinle görüşürüz’ diyor. Sonraki gün de hükümlü ve tutukluların hepsi toplu bir şekilde havalandırmaya çıkartılıyor. Burada aralarında 10 kişiyi seçiyorlar ve iki kişi ciddi derecede darbediliyor. 6 kişi ters kelepçelenerek ve çıplak ayakla başka bir odaya alınırken diğer 4 mahpusta başka bir odaya alınıyor.”

‘KOLUNU KIRMAYA ÇALIŞTI’

Kalp ve çölyak hastası olan İdris Başaran’ın da darbedildiğini belirten Akkuş, “Müvekkilim Hasan Özaydın’la görüştüğümde genç bir gardiyan tarafından kolunun kırılmaya çalışıldığını söyledi. Müvekkilim de bunun üzerine gardiyana ‘sen ne yapıyorsun ben senin babam yaşındayım’ dedikten sonra kolunu bırakmış. Sabah 8’den akşam 4’e kadar mahpuslar elleri ters kelepçeli bir şekilde bekletilmiş. Böyle bir şey kabul edilemez. Konuyu yakından takip edeceğiz.”

HDP Bursa İl Eş Başkanı Yüksel Akgün geçtiğimiz ekim ayında ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla tutuklanırken EMEP Bursa İl Başkanı Hasan Özaydın ise Afrin harekatına ilişkin yaptığı paylaşımlardan dolayı 17 gün önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. (HABER MERKEZİ)

EMEP il başkanı Afrin paylaşımı ve tepkisinden tutuklandı

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Şubat 2018 12:48

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