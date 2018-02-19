Endonezya'da Sinabung yanardağı patladı

Endonezya'nın batısındaki Sinabung yanardağında vokanik patlama meydana geldi. Patlama sonrası yanardağdan kül ve lav püskürdü. Kül ve duman kütlesinin 2 kilometre yükseldiği belirtildi. Gökyüzüne yükselen kül bulutu mantar şeklini aldı.

Patlama sonrası bölgede acil durum ilan edildi. Kuzey Sumatra'daki yerleşim yerlerinden 15 bine yakın kişi tahliye edildi. Endonezya Ulaştırma Bakanlığı, havayolu şirketlerini uçuş rotalarının yeniden ayarlanması konusunda uyardı.

2,460 metre yüksekliğindeki yanardağ için 2015 yılının ortalarından bu yana uyarılar veriliyordu. Yanardağda 2013 yılından bu yana patlamalar irili ufaklı başla patlamalar da yaşanmıştı. (DIŞ HABERLER)

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