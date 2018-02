NTV'den Oyuncu Berrak Tüzünataç'a 'davetkâr' özrü

NTV Yaşam, Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın kıyafetiyle ilgili attığı 'davetkar stil' tweet'ini sildi ve özür diledi.

NTV Yaşam’ın Twitter hesabından atılan “Berrak Tüzünataç’ın davetkar stili (GQ Türkiye Men of the Year 2017)” tweet’ine sosyal medya kullanıcılarından ve Berrak Tüzünataç’tan tepki geldi. Tüzünataç, “Basınımızda böyle bir üslup oldukça, başka bir tacizciye ihtiyacımız yok” dedi. Tepkilerin ardından NTV Yaşam tweet’i sildi ve özür diledi.

'BAŞKA TACİZCİYE İHTİYACIMIZ YOK'

GQ Türkiye Men of the Year 2017 gecesi’nde yılın aktörü seçilen Ozan Güven’e ödülünü vermek için Berrak Tüzünataç sahneye geldi. NTV Yaşam, Tüzünataç’ın burada giydiği beyaz elbise için “Berrak Tüzünataç’ın davetkar stili” ifadelerini kullandı. Habere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Tüzünataç da, “Basınımızda böyle bir üslup oldukça , başka bir tacizciye ihtiyacımız yok. Üslupla ilgili uyaran her cevap için teşekkürler, iyi ki varsınız” sözleriyle yanıt verdi.

'BEYAZ ŞIKLIĞI' DİYE DEĞİŞTİRDİLER

Dün sabah saatlerinde atılan tweet, gelen tepkiler üzerine silindi ve “beyaz şıklığı” şeklinde yeniden paylaşıldı.

NTV’den özür de geldi: “Bugün Vogue Türkiye ve NTV Yaşam sosyal medya hesaplarından yayınlanan Berrak Tüzünataç’ın stili ile ilgili moda amaçlı haberimizin başlığında ifade yanlışlığı olmuştur. Bu yanlış anlaşılmadan ötürü kendisinden özür dileriz” ifadeleri paylaşıldı.

Tüzünataç özür metnine, “Bu özrün benim şahsım için önemi dışında, bu tür durumların tamamı için 1 örnek olmasını diliyorum. Basının kelimelerini seçerken, toplum üzerindeki etkisinin sorumluluğunu unutmamasına vesile olmasını umuyorum. Özrun ayıp degil bir erdem olduğunu hatırlatması dileğiyle, size teşekkürler” sözleriyle cevap verdi. (HABER MERKEZİ)

