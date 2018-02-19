5 ilde hayvanlara işkence edenlere 104 bin lira para cezası

Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat'ta hayvanlara işkence eden 23 kişi, 1 petshop ve 1 belediyeye toplam 104 bin 946 idari para cezası kesildi.

Orman Su İşleri 11'inci Bölge Müdürlüğü, Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat illerinde hayvanların bakımlarını ihmal eden, işkence yapan, tecavüz eden, kötü davranan ve tehlike arz eden hayvanları üreten ve satan kişilere ceza yağdırdı. Yapılan denetimler sonucunda 2017 yılında 23 kişi, 1 petshop ve 1 belediyeye toplam 104 bin 946 idari para cezası uygulandı.

Samsun'da bulunan Orman ve Su İşleri 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli denetim ve çalışmalar yapılıyor. Orman ve Su İşleri 11'inci Bölge Müdürlüğü tarafından 2017 yılında Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat illerinde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranışta bulunan kurum ve kişileri cezalandırdı. Yapılan denetimlerde 2017 yılında 23 kişi, 1 petshop ve 1 belediyeye idari para cezası uygulandı.

Belediyeye hayvanların bakımlarını ihmalden bin 92 TL idari para cezası uygulandı.

Bir petshopa da yine hayvanların bakımlarını ihmalden 546 TL idari para cezası verildi.

13 kişiye tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, Türkiye'ye girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmekten 82 bin 635 TL ceza uygulandı.

Bir kişiye ise hayvana tecavüz etmek, işkence yapmak ve kötü davranmaktan bin 638 TL ve 9 kişiye ise hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmaktan 19 bin 35 TL idari para cezası kesildi.

Bu kamsamda 2017 yılında toplamda 104 bin 946 TL idari para cezası uygulandı.

Hayvan haklarıyla ilgili görülen ihlallerin Orman Su İşleri 11'inci Bölge Müdürlüğü'ne bildirilerek ihbar edilmesi halinde hızla gerekli iş ve işlemlerin yapılacağı belirtildi. (Samsun/DHA)

Keçiye tecavüz ederken yakalandı: 700 lira vereyim anlaşalım

‘Köpeğe tecavüz’ görüntülerindeki erkek: Nefsime yenildim

Karaman’da köpeğe işkence

Adana'da arabaya bağladıkları köpeğe işkence yaptılar

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Şubat 2018 11:39

www.evrensel.net