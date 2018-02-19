Çuvalda taşınan Muharrem ile ilgili itiraz reddedildi

Van Gürpınar'da cansız bedeni babası tarafından çuvalda taşınan 2 yaşındaki Muharrem Taş ile ilgili yapılan itiraz tek cümleyle reddedildi.

Van Baro Başkanı Murat Timur’un Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 2 yaşındaki Muharrem Taş'ın ölümüyle ilgili verdiği “kovuşturmaya yer olmadığı” kararına ilişkin itirazı mahkeme tarafından tek cümleyle reddedildi. Timur, kararın hukuksuz olduğunu belirterek, AYM'ye başvuracaklarını söyledi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kentin Gürpınar ilçesine bağlı Yalınca köyü Çeli mezrasında, 1 Şubat 2014 günü hayatını kaybeden ve cenazesi otopsi için babası tarafından çuvalda taşınarak merkeze götürülen 2 yaşındaki Muharrem Taş'ın ölümü ile ilgili verdiği “kovuşturmanın yapılmasına yer olmadığı” kararına önceki hafta Van Baro Başkanı Murat Timur itiraz etmişti. Timur, 8 sayfalık itiraz dilekçesinde ihmalleri tek tek sıralayarak dilekçeyi Van Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne göndermişti.

'TEK CÜMLE İLE REDDEDİLDİ'

Mezapotamya Ajansı’nda Mahmut Ruvanas’ın haberine göre; Van 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, itirazı tek cümle ile reddetti. Kararda şu ifadeler yer aldı: "Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen 'Kovuşturmaya Yer Olmadığına" dair kararı usul ve yasaya uygun olduğu değerlendirilmiş olup, müştekiler Abdullavahap Taş ve Halise Taş Vekili Murat Timur tarafından yapılan itirazın reddine ve gereğinin yapılmak üzere dosyanın Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edilmesine karar verilmiştir."

TİMUR: ANAYAYASA MAHKEMESİNE GİDECEĞİZ

Kararı değerlendiren Timur, "Savcılığın kararına karşı ayrıntılı yaptığımız itirazın tek bir cümle ile 'kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen karar usul ve yasaya uygundur' şeklinde sonuçlandırılmış olması hukuka aykırıdır. Muharrem bebeğin ölümünden sorumlu olanların yargılanması için hukuk mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Bu hafta içerisinde karara karşı Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yalınca köyü Çeli mezrasında, 1 Şubat 2014 gecesi hastalanan 2 yaşındaki Muharrem Taş, kardan kapanan köy yolunun açılması için ailesince yapılan yardım taleplerine karşılık verilmemesi üzerine yaşamını yitirmiş, babası bir çuvala yerleştirdiği oğlunun cansız bedenini kilometrelerce sırtında taşımıştı. Kamuoyunda büyük tepkilere yol açan olayla ilgili 4 kurum hakkında başlatılmak istenen soruşturmaya Van Valiliği tarafından izin verilmemişti. Ancak Van Barosu'nun Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine soruşturma izni verilmek zorunda kalınmıştı.



Van Cumhuriyet Başsavcılığı, küçük Muharrem’in hayatını kaybetmesinde ihmali olduğu gerekçesiyle 112 Acil Komuta Merkezi, jandarma ve dönemin özel idare çalışanları hakkında, "taksirle ölüme neden olmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından yürüttüğü soruşturmasını tamamlayarak şüpheliler hakkında “kovuşturmanın yapılmasına yer olmadığına” hükmetmişti. Ardından Muharrem Taş'ın ölümü ile ilgili verdiği savcılığın verdiği “kovuşturmanın yapılmasına yer olmadığı” kararına Van Baro Başkanı Murat Timur itiraz etmişti. Timur'un itirazına cevap veren 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, itirazı tek cümle ile reddetti. (HABER MERKEZİ)

Mahkemenin Muharrem ile ilgili verdiği karara itiraz edildi

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Şubat 2018 18:27

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