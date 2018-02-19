Polonya MB kripto parayı kötülesin diye YouTubera para ödedi

Polonya Merkez Bankasının kripto para birimlerini kötülemesi için Polonyalı YouTube içerik üreticisi Marcin Dubiel'e 27 bin dolar ödediği ortaya çıktı

Polonya’nın önde gelen finans yetkililerinin, Facebook ve YouTube gibi sosyal medya sitelerinde kripto para birimlerini kötülemesi için bir YouTube içerik üreticisine 27 bin dolar ödediği ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansının yerel medyadan aktardığı habere göre Polonya Merkez Bankası’nın (NBP), Finansal Gözetim Otoritesi (KNF) ile işbirliği yaparak, kripto para birimlerini çevrimiçi sitelerde kötüleme kampanyası kapsamında YouTube’da yaklaşık 900 bin abonesi olan Polonyalı içerik üreticisi Marcin Dubiel’e, 90 bin zloti ödediği ortaya çıktı. Dubiel’in aldığı para karşılığı “I LOST ALL MONEY?! (Bütün paramı kaybettim)” adı altında hazırladığı ve kripto para birimlerine yatırım yaparak bütün parasını kaybettiğini anlatan video yaklaşık 510 bin kişi tarafından izlendi.

Dubiel’in hazırladığı video YouTube’da “ücretli tanıtım” olarak işaretlenmedi ve açıklama bölümünde videonun NBP ve KNF kampanyası kapsamında hazırladığı belirtilmedi. Dağıtıldığı kanallar ve içeriğine bakıldığında videonun gençleri ve çocukları hedef aldığı düşünülüyor. Bir vatandaşın merkez bankası tarafından finanse edilen kampanyalar hakkında gönderdiği soruya 9 Şubat tarihli bir mektupla yanıt veren NBP, "sosyal medyada sanal para birimleri konusunda bir kampanya gerçekleştirdiğini" kabul etti.

(DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Şubat 2018 11:00

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