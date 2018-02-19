Erdoğan’dan nişanlanan vekile: Fazla uzatmayın

AKP’li milletvekili Fatma Benli nişanlandı. Erdoğan’ın ‘fazla uzatmayın’ talimatı üzerine düğün tarihinin 26 Mart’a alındığı iddia ediliyor.

AKP İstanbul Milletvekili Fatma Benli, bütçe görüşmeleri sırasında tanıştığı; lağvedilen Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bürokratlarından Uğur Yalçın ile nişanlandı. İddiaya göre Erdoğan’ın ‘Fazla uzatmayın’ talimatı üzerine 26 Mart’a düğün tarihi alındı.

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, dün gece İstanbul’da aile arasında nişan yüzüğü takan çift, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Fazla uzatmayın” talimatıyla 26 Mart’a düğün tarihi aldı.

Yalçın, İçişleri Bakanlığı döneminde Murat Başesgioğlu’nun özel kalem müdürlüğünü yaptı. Benli ise İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyesi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Şubat 2018 10:36

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