Her şeyin jokeri olan işçinin kadrosu yok

Hastanelerde joker eleman olarak çağırılan taşeron işçiler kadro hakkından yararlanamadı. 'Jokerler' kadro sorununa çözüm bekliyor.

Uğur ZENGİN

İstanbul

Joker işçi! Gerektiğinde başkasının yerini tutabilen, her zaman böyle işlem gören... Daha Türkçesi hastanede bir taşeron işçi izin alırsa onun işini yapsın diye çağrılan, işe çağırılmak için gözü telefonda olan, asgari ücretin altında çalışan, yarın ne yapacağı belli olmayan. Yıllardır her gün telefon bekleyerek yaşayan jokerler taşerona kadro vaadiyle beraber artık her gün çalışacaklarını düşünseler de önlerine bir engel çıkmış: 4 Aralık!

4 ARALIK

Taşeron işçinin kadroya geçiş kriterlerinden biri böyleydi: “SGK kayıtlarında 4 Aralık 2017 saat 17.00 itibariyle taşeron şirketinde çalışıyor görünen tüm işçiler bulundukları kurumda kadroya geçirilecek.” Yarın çalışıp çalışmayacağını bilmeyen bir taşeron ‘joker’ işçi 4 Aralık’ta çağırılmamış. Hastane yönetimine göre söz konusu kritere bu sebeple uymamış, kadroya alınma talepleri bu gerekçeyle reddedilmiş.

‘HER ŞEYİN JOKERİ VARDIR’

Elif Aksoy yüzlerce ‘joker’ işçiden biri. “Hastanede raporlu olanlar, yıllık, doğum izni olanların yerine joker elemanlar gidiyor. 3 haftalık eğitime alıyorlar. 3 haftalık eğitimden sonra öğrendim işi. Bölüm sekreteriyim. Yüksekokul tıbbi sekreterlik mezunuyum. Ultrason, tomografi raporlarını yazıyorum. Poliklinik sekreteri, güvenlik jokeri, temizlik elemanı... Her şeyin jokeri vardır” diyor.

ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

‘Torpili olmadığı için’ genelgeyle hastaneye giderek jokerliğe başlayan Aksoy, “Biz bunların emrindeydik” diyor, “Bazen 15 günde 1 gel diyorlar. Gitmezsek bir daha da çağırılmıyorduk. Telefonuna bakıyorduk. Bir güne bizi mahkum ettiler. Bizim ufacık bir işimiz vardı. Bizi direk İŞKUR’a yönlendiriyorlar... Çalıştığım hastanede joker 30-35 kişi vardı. Yarısından çoğu 4 Aralık mağduru. Bir güne nasıl bizi terk edebiliyorlar? Bizi hastane hangi gün çağırırsa o gün gidiyoruz. Mart’tan sonra çıkışınızı yapacağız dediler. Elimizdeki işimizi de kaybetmiş olacağız. Evliyim. Çocuğum 16 aylık. Kreşe bile veremedim. Kimse bakmak istemedi. Komşularımızın kapısında büyüdü. 3-5 gün kimse bakmak istemedi. Çözüm bulmazlarsa çok kişinin hakkına girmiş olacaklar. Bir çözüm getireceklerini umuyorum.”

TESPİT KOMİSYONUNA İTİRAZDA BULUNULMALI

Durumu ekmekvegul.net’e yorumlayan Sendika Uzmanı Onur Bakır ise şu ifadeleri kullandı: “4 Aralık 2017 tarihi itibariyle taşeron şirkette çalışmıyor gözükmesi ve bu nedenle kadro hakkından yoksun bırakılması hukuka, mevzuata, hakkaniyete, akla ve mantığa aykırıdır! Ne yazık ki tespit komisyonları, konuyu incelemeksizin sadece işten ayrılış bildirgeleri ve aylık prim ve hizmet belgelerine bakarak karar vermekte ve işçinin başvurusunu reddedebilmektedir. Bu durumda olan ve başvuruları reddedilen işçiler, muhakkak tespit komisyonuna (yerel yönetimlerde tespit itiraz komisyonuna) itirazda bulunmalıdır. Aşağıda örneklerine de yer verdiğimiz itiraz dilekçesinin ekine işçinin hizmet dökümü ve varsa iş sözleşmesinin de eklenmesi yerinde olacaktır. İşçinin bu itirazının da reddedilmesi halinde idari yargıda dava açma hakkı da bulunmaktadır.” (Dilekçe örneği ve fazlası için ekmekvegul.net’te “Joker taşeron işçinin kadro hakkı vardır” başlıklı yazıya bakılabilir.)

