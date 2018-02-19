Jeremy Corbyn: Türkiye Afrin bombardımanını durdurmalı

İngiltere’de gelecek seçimlerde başbakan olması beklenen Jeremy Corbyn, Türkiye’nin yürüttüğü Afrin operasyonuna karşı açıklamalarda bulundu.

Arif BEKTAŞ

Londra

İngiltere’de 2020 yılında yapılması planlanan seçimlerde başbakan olmasına kesin gözüyle bakılan, muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, Türkiye’nin Afrin operasyonunu derhal durdurmasını istedi.

Corbyn yaptığı yazılı açıklamada “Biz Türk devletinin Afrin’i bombalamasını derhal durdurmasını istiyoruz” diyerek, TSK’nin Afrin Operasyonu’na karşı olduklarını ifade etti. Diğer güçlerin de Suriye ve Orta Doğu’dan elini çekmesini isteyen Corbyn, sorunların masa başında ve diyalogla çözülebileceğini belirtti. Corbyn, başta Kürt halkı olmak üzere Orta Doğu’daki tüm halkların kendilerini ifade etme özgürlüklerinin tanınmasını ve barış içinde yaşamalarına olanak sunulması gerektiğini belirtti.

Özellikle Brexit sürecinin de varlığı ile zor bir dönemden geçen Muhafazakar Parti iktidarının daha fazla dayanma gücünün olmayacağı ve istifa edeceği tahmin ediliyor. Theresa May başbakanlığındaki iktidarın istifa etmemesi durumunda, en geç Mayıs 2020’de yapılması planlanan genel seçimleri kazanmasına kesin gözüyle bakılan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in, Türkiye ile tüm ilişkilerini gözden geçirmesi bekleniyor.

Başından beri Afrin Operasyonu’na karşı çıkan Corbyn, ilk kez açıktan bir çağrı yaparak, Afrin’in bombalanmasının durdurulmasını istedi.

LONDRA’DA AFRİN EYLEMİ

Bu arada bir ayını geride bırakan Afrin operasyonuna karşı İnglitere’nin başkenti Londra’da da Pazar günü bir yürüyüş yapıldı. Londra’da yaklaşık 2 bin kişi başbakanlık binası önüne yürüdü.



İngiltere hükümetine çağrıda bulunan kitle, Afrin operasyonuna sessiz kalınmaması ve Türkiye’nin bu operasyona son vermesini sağlaması istendi.



Demokratik Güç Birliği tarafından düzenlenen eyleme bir çok sendika, siyasi parti ve kampanya grubu da destek verdi.



Yürüyüş, Afrin harekatının başlamasından sonra Londra'da yapılan 6. yürüyüş oldu.

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Şubat 2018 11:27

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