Suriye'nin Kamışlı kentinde patlama: 4 kişi yaşamını yitirdi

Suriye'nin Kamışlı kentinde akşam saatlerinde bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde akşam saatlerinde meydana gelen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Patlamada yaralananların da olduğu öğrenildi.

Suriye'nin Kamışlı kenti Hileziye mahallesinde 22.30 sıralarında bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirildi. Şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu çok sayıda kişinin de yaralandıği belirtildi. Çevrede korku ve paniğe neden olan patlama sonrası olay yerine çok sayıda ambulansın sevkedildi.

Şiddetli patlamanın Nusaybin'den de hissedildiği belirtildi. (DHA)

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