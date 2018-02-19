Suriye devlet televizyonu: Suriye ordusu Afrin'e giriyor

Suriye devlet televizyonu, Suriye ordusunun birkaç saat içinde Afrin’e gireceğini bildirdi. Sputnik ise YPG'nin iddiayı yalanladığını aktardı.

Suriye devlet televizyonu, Suriye ordusunun birkaç saate kadar Afrin'e gireceğini bildirdi. Sputnik ise YPG'nin iddiayı yalanladığını aktardı. YPG iddiayı yalanladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "bizi kimse durduramaz" dedi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise Suriye ordusunun Afrin'e gireceği yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğunu söyledi.

Suriye devlet televizyonu İhbariye, Beşar Esad yönetiminin Afrin’e ‘birkaç saat içinde’ güç göndereceğini duyurdu. İhbariye muhabiri, ‘halk güçleri’ olarak bilinen ve Suriye ordusu ile birlikte savaşan savaşçıların birkaç saat içinde Afrin’e gireceğini duyurdu.

SPUTNİK: YPG'NİN AFRİN SÖZCÜSÜ İDDİALARI YALANLADI

Sputnik'ten Hikmet Durgun'a konuşan YPG'nin Afrin Sözcüsü Brusk Haseke, Suriye ordusunun Afrin'e gireceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu konuda bir gelişmenin olması durumunda kamuoyuna açıklama yapacaklarını söyledi.

Haseke şu ifadeleri kullandı:

"Biz defalarca Suriye ordusu Afrin'e girmedi dedik. Girecek de değil. Eğer bir anlaşma gelişme olursa resmi bir açıklama yaparız. Bu haberlerden artık bıktık. Eğer Suriye ordusu Afrin'e gelecekse bunu sizden, kamuoyundan saklamayız. 'Ordu Afrin halkına yardım etmeye gelecek' deriz. Afrin ve Halep'teki siviller bazen sivil otobüsler geldiğine 'İşte Suriye ordusu geldi' diyorlar. Yanlış anlıyorlar. "

ÇAVUŞOĞLU: BİZİ KİMSE DURDURAMAZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ordusunun Afrin’e “PYD’yi temizlemek için” geliyorsa “sorun olmadığını” ancak korumak için geliyorsa operasyonun durmayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün’de Esad güçlerinin Afrin’e gireceği yönündeki haberleri değerlendirdi. Çavuşoğlu, “Rejim buraya girer mi girmez mi? Girerse ne için girer? Rejim buraya PKK’yı YPG’yi temizlemek için girerse problem yok. YPG’yi korumak için giriyorsa bizi kimse durduramaz. Bu Afrin için de Münbiç için de Fırat’ın doğusu için de geçerlidir” dedi.

BOZDAĞ: SURİYE REJİM GÜÇLERİNİN AFRİN'E GİRECEĞİ HABERİ GERÇEK DIŞIDIR

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Bekir Bozdağ Suriye ordusunun Afrin'e gireceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu öne sürerek şunları söyledi: "Suriye Resmi Haber Ajansı SANA Suriye rejimine dair bazı güçlerin Afrin'e gireceğine dair haber geçtiyse de bu resmi kaynaklar tarafından doğrulanmamıştır.

Suriye rejim güçlerinin Afrin'e gireceği haberi gerçek dışıdır. Böyle bir adımın Türkiye, Suriye ve bölge için önemli sonuçları olacaktır. Suriye rejiminin YPG'yi korumak için Afrin'e girmesi felakete yol açar. Harekat teröristler temizleninceye kadar devam edecektir."

Bozdağ: Suriye’nin Afrin'e gireceği haberi gerçek dışıdır

AFRİN’E ‘ASKERİ ÜS KURULUYOR’ İDDİASI

Suriye ordusu ile YPG arasında varıldığı iddia edilen anlaşmanın Suriye Devlet Televizyonu tarafından duyurulmasından günler önce Afrin’de askeri kamp olduğu tahmin edilen bir üssün inşasına dair görüntüler yayınlandı.

Cumartesi gününe ait olduğu iddia edilen inşaat görüntülerine dair resmi açıklama yapılmadı.

Suriye hükümetine yakın kaynaklar, Şam’la PYD arasında anlaşmaya varıldığını ve Suriye ordusuna mensup askerlerin bugün Afrin’e girişine izin verileceğini iddia etmişti.

ŞAM: TÜRKİYE AFRİN'DE İŞGALCİ KONUMUNDA

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, Türkiye'nin Afrin'de uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

Moskova’da Valday Tartışma Kulübü’ndeki bir etkinlikte konuşan Şaban,“Türk rejimi teröristlerin Suriye’ye girmesine izin verdi ve başarısız olduklarının farkına varınca da uluslararası hukuku ihlal ederek kuzey Suriye’ye müdahale etmeye başladılar” dedi.

Suriye devlet ajansı SANA’nın aktardığına göre Türkiye’nin Astana anlaşmasını ihlal ederek siyasi çözümü ve teröristlerin yenilgiye uğratılmasını engellediğini öne süren Şaban, Birleşmiş Milletler’in Ankara’yı kınaması gerektiğini savundu.

Sputnik’in haberine göre ise Şaban, Şam yönetiminin Ankara’yla Zeytin Dalı Harekatı’nı istişare etmediğini de söyledi. Şaban, “Türkiye, Suriye’de işgalci durumunda ve Astana anlaşmalarını uygulamıyor. Ankara, anlaşmaları saldırganlığını gizlemek için kullanıyor” ifadelerini kullandı; Türkiye’nin eylemlerinin Rusya’nın Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruma çabalarıyla çeliştiğini savundu.

Sputnik’in aktardığına göre Şaban, Suriye’nin ‘İsrail, ABD ve Türkiye dahil her türlü saldırganla ve saldırganlık eylemleriyle mücadeleye devam edeceğini’ vurguladı.

DÜN, 'YPG İLE ŞAM YÖNETİMİNİN ANLAŞTIĞI' GÜNDEME GELMİŞTİ

Reuters’ın dünkü haberine göre, YPG ile Şam yönetiminin Afrin konusunda yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre Suriye ordusunun birkaç gün içinde Afrin’deki sınır noktalarında mevzileneceği ifade edilmişti.

Haberde, anlaşmanın amacının TSK destekli grupların Afrin’e yönelik operasyonunu durdurmak olduğu açıklanmıştı.

Reuters haberi Rojava’daki özerk yönetimin danışmanlarından Bedran Çiya Kurd’a dayandırmıştı. Ajansa konuşan Bedran Çiya Kurd, Suriye ordu birliklerinin bazı sınır mevkilerinde görev yapacağını ve önümüzdeki iki gün içinde bölgeye girebileceklerini söylemişti.

Şam yönetimi ile sağlanan anlaşmanın tamamen askeri olduğunu ve daha geniş bir siyasi düzenleme yapılmadığını belirten Bedran Çiya Kurd, “Bölgedeki siyasi ve idari konularda, doğrudan görüşmeler ve tartışmalar yoluyla Şam ile sonraki aşamalarda anlaşma sağlanacak” şeklinde konuşmuştu.

Bölgedeki başka haber ajansları da anlaşmayı duyurdu. ANF’nin Arapça sitesi haberi doğrularken Suriye yönetimine yakın bir yayın çizgisi izleyen Al Masdar haber sitesi de benzer bir iddiaya yer verdi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Şubat 2018 21:05

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