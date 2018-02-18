Tutuklanan DBP Eş Genel Başkanı Arslan tedavi edilmiyor

tutuklanan sedef hastası DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan rahatsızlandı.

Afrin operasyonunu eleştirdiği için tutuklanan DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan’ın 11 gündür hücrede tutulduğu öğrenildi. Sedef hastası Arslan’ın kaldığı hücrenin sağlıksız olması nedeniyle rahatsızlandığı belirtildi. Arslan, başka cezaevine sevk edileceği gerekçesiyle tedavi edilmiyor.

Afrin operasyonuna karşı yaptığı açıklamalar gerekçe gösterilerek 8 Şubat’ta tutuklanan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan’ın 11 gündür tek başına hücrede tutulduğu belirtildi. Konu hakkında Mezopotamya Ajansı’na bilgi veren DBP Hukuk Komisyonu üyesi Şivan Cemil Özen ve Ali Çimen, tutuklandıktan sonra Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Arslan’ın bir gün müşahede altında bırakıldıktan sonra tek başına bir hücreye götürüldüğünü ifade etti.

Arslan’ın Afrin konusunda yaptığı açıklamalar gerekçesiyle tutuklandığını hatırlatan avukatlardan Özen, Arslan’ın demokratik siyaset çerçevesinde görüşlerini belirttiğini kaydetti. Arslan’ın seçimlerde 100’den fazla belediye kazanan bir partinin eş genel başkanı olduğuna dikkat çeken Özen, “Bir hukuk skandalı olarak Arslan’ın siyasi çalışmaları suç olarak görüldü” dedi.

Arslan’ın tutuklandığından beri tek başına hücrede tutulduğunu kaydeden Özen, kendisinin diğer tutukluların yanına geçme talebinin, “başka cezaevine sevk edileceği” gerekçesiyle reddedildiği bilgisinin verildiğini söyledi. Arslan’ın kaldığı hücrenin hijyenik açıdan elverişli olmadığını ifade eden Özen, “Arslan tutuklanmadan önce burnundan ameliyat olmuştu. Yine kendisinin sedef hastalığı da mevcuttur. Şu an kaldığı yerin hijyensiz olmasından kaynaklı sürekli olarak kaşınıyor. Revire gitti ancak başka cezaevine sevk edileceği gerekçesiyle tedavi edilmiyor” dedi. Özen, Arslan’ın hangi cezaevine sevk edileceğinin ise “güvenlik” gerekçesiyle kendileriyle paylaşılmadığını sözlerine ekledi.

DBP: ARSLAN’A YAPILAN İNSAN HAKLARI İHLALİDİR

DBP Genel Merkezi Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan’ın durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Üst solunum yolu rahatsızlığından dolayı burnundan kısa süre önce ameliyat olan Arslan’ın sedef hastası olduğu için, ilaçların kendisine kısıtlı verilmesinden kaynaklı vücudunda ayrıca yaralar olduğu belirtilen açıklamada, “Nakil edileceği gerekçe gösterilerek tek kişilik hücrede tutulan Mehmet Arslan’ın, tecriti derinleştirmek için kendisine özel bir cezaevi arandığını ve bu yüzden bekletildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Eş Genel Başkanımızın bu şartlarda başka bir cezaevine nakledilmesi hayatı açısından endişe yaratmaktadır. Ortaya çıkabilecek bütün olumsuz sonuçlardan direk AKP iktidarı sorumludur. Eş Genel Başkanımız Mehmet Arslan’ın sağlık koşullarına rağmen tek kişilik bir hücrede rehin tutulması kötü muamele ve insan hakları ihlalidir. Bu insanlık dışı muameleyi kabul etmiyor, eş genel başkanımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz” denildi. (HABER MERKEZİ)

Gözaltındaki DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan tutuklandı

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Şubat 2018 22:18

www.evrensel.net