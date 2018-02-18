Almanya’da kamu emekçileri yüzde 6 zam istedi

Almanya'da 2,4 milyon kamu emekçisi taleplerini açıkladı.

Almanya'da federal ve yerel düzeyde 2,4 milyon kamu emekçisinin TİS görüşmeleri 26 Şubat günü başlayacak. Alman Sendikalar Birliği DGB’ye bağlı Ver.di, GEW, IG BAU, GdP sendikaları ile Alman Memurlar Birliği DBB’nin birlikte sürdürdüğü TİS görüşmeleri öncesi kamu işverenleri sendikaları, “ölçülü” olmaya çağırdı.

Kamu emekçileri 8 Şubat günü toplusözleşme taleplerini açıkladılar.

Talepler başlıca şunları kapsıyor:

-12 aylık bir TİS süreci için ücret ve maaşlara yüzde 6 zam yapılması, en az 200 avro (çıraklar için 100 avro) artırılması,

-Hastanelerin özel bölümlerinde gece vardiyası zammının yüzde 20’ye çıkarılması,

-Çırakların eğitimden sonra işe alınmalarını düzenleyen sözleşmenin yeniden yürürlüğe girmesi,

-İzin günlerinin 30 işgününe çıkarılması.

KAMU KASALARI AĞZINA KADAR DOLU

Devletin vergi gelirlerinin dört yıldır arka arkaya arttığını açıklayan Birleşik Hizmet Sendikası (Ver.di) Genel Başkanı Frank Bsirske, devlet kasalarına 38.4 milyar avro ek gelir girdiğini belirtti. Buna göre federal kasaya yüzde 4.1, yerel kasalara ise yüzde 6.7 daha fazla vergi geliri girdiğini söyleyen Bsirske, “Bizim tüm taleplerimizin hacmi ise yıllık 1.8 milyar avro dolayında, yani bu talebimiz çok rahat karşılanabilecek düzeyde” dedi.

Sendikanın özellikle ücret konusunda 12 aylık sözleşmede ısrar edeceğini vurgulayan Bsirske, diğer taleplerin uzun vadeli sözleşmelere yansıyacağını belirtti. GEW Başkanı Marlis Tepe de basın toplantısında yaptığı konuşmada, sendikasının sözleşmeli öğretmenlerin durumlarının iyileştirilmesini beklediğini söyledi. Ayrıca tüm kamu alanlarında hâlâ Doğu ve Batı farklılıkları olduğuna dikkat çeken Tepe, “Birleşmenin üzerinden neredeyse 29 sene geçmesine karşın farklı muamelenin devam etmesini kabul etmiyoruz” dedi.

YAKINMALAR BAŞLADI

Kamu işverenleri adına görüşmeleri sürdürecek olan Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziére, “Tüm kamu çalışanlarımız, hemşire, itfaiye çalışanları ve polisler, her gün ülkemiz için çok değerli iş yapıyorlar ve olumlu ekonomik gelişmeden pay almalılar. Ama yüzde 6 -en az 200 avro- talebi çok yüksek. Bunun nasıl karşılanabileceğini ben şahsen bilmiyorum” açıklamasını yaptı. Ardından sendikaları “ölçülü” olmaya çağıran de Maiziére, beklentilerin yükseltilmemesini istedi.

Yerel yönetimler adına görüşmelerden sorumlu Thomas Böhle ise ileri sürülen taleplerin yerine getirilmesinin mümkün olmadığını ileri sürdü. “Talepleri belirlerken yerel yönetimlerin finans olanakları çok farklı değerlendirilmiş” diye konuşan Böhle, “Ama gerçek durum çok farklı ve yerel yönetimler hala 141 milyar avro borcu ödemeye çalışıyorlar” dedi. TİS görüşmelerin ilk turu 26 Şubat günü başlıyor. İkinci ve üçüncü tur görüşmeler için 12-13 Mart ve 15-16 Nisan günlerinde yapılacak. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Şubat 2018 21:14

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