HDP'nin yeni MYK üyeleri belli oldu  

HDP'nin 29 kişilik yeni MYK'si belli oldu. 16 isim değişti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 100 kişilik Parti Meclisi'nin (PM) bugün yapılan ilk toplantısında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. 29 kişilik MYK’de 16 isim değişti. Yeni MYK'de 9 milletvekili yer aldı.

Yeni belirlenen 29 kişilik MYK üyelerinin isimleri şöyle: Ali Kenanoğlu, Alican Önlü, Ayhan Bilgen, Aysel Güzel, Ayşe Acar Başaran, Bedia Akkaya, Bedia Özgökçe Ertan, Bedriye Yorgun, Dirayet Taşdemir, Emine Kaya, Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Gülsüm Ağaoğlu, Günay Kubilay, Hakkı Saruhan Oruç, Hişyar Özsoy, Hüseyin Taka, İlknur Bingöl, Kemal Peköz, Murat Çepni, Nadir Yıldırım, Nimetullah Erdoğmuş, Ömer Öner, Rıdvan Turan, Sevtap Akdağ Karahanlı, Tuna Aydın, Yurdusev Özsökmenler, Zahide Besi ve Zeynep Boğa.

Eş başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli de doğal üye olarak MYK'de yer alıyor.

MYK’DE 16 YENİ ÜYE

Bu isimlerden 16’sı yeni isim: Alican Önlü, Aysel Güzel, Bedia Akkaya, Bedia Özgökçe Ertan, Bedriye Yorgun, Emine Kaya, Garo Paylan, Günay Kubilay, Hüseyin Taka, İlknur Birol, Kemal Peköz, Murat Çepni, Rıdvan Turan, Tuna Aydın, Zahide Besi ve Zeynep Boğa oldu.

YENİ MYK’DE 9 MİLLETVEKİLİ

Listede 9 milletvekili de bulunuyor: Alican Önlü, Ayhan Bilgen, Ayşe Acar Başaran, Bedia Özgökçe Ertan, Dirayet Taşdemir, Garo Paylan, Hişyar Özsoy, Nadir Yıldırım ve Nimetullah Erdoğmuş. (HABER MERKEZİ)

HDP'nin yeni eş başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Şubat 2018 20:33

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