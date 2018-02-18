Tutuklu trans kadın Diren Coşkun’a destek grevi

Ölüm orucuna giren tutuklu trans kadın Diren Coşkun'a destek için SKM ve Kızıl Okyanus üyeleri bir günlük açlık grevine girdi.

Ameliyat ve tedavi hakkının engellenmesine karşı ölüm orucunda olan tutuklu trans kadın Diren Coşkun’a destek vermek için SKM ve Kızıl Okyanus üyeleri bir günlük açlık grevine girdi.

Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Cezaevinde 2017 yılının ağustos ayından beri “Örgüt propagandası” iddiasıyla kalan trans kadın Diren Coşkun, 25 Ocak itibariyle ameliyat ve tedavi hakkının engellenmesine karşı ölüm orucuna başlamıştı.

Coşkun’a destek vermek için İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Kıvılcım Arat da 6 Şubat’ta ölüm orucuna başladı.

Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM) İzmir temsilciliği ve Kızıl Okyanus üyeleri Coşkun ve Arat ile dayanışmak için ESP İzmir İl binasında bir günlük açlık grevi eylemi başlattı. Açlık grevi öncesi SKM ve Kızıl Okyanus üyeleri adına Umutcan İnci açıklama yaptı.

İktidarın cezaevlerinin doluluğundan gurur duyduğunu kaydeden İnci, cezaevlerindeki baskının her geçen gün arttığını ifade etti. LGBTİ bireylerin gözaltılarda ve cezaevlerinde gördükleri hak ihlalleri ve işkencevari tutumların insanlık onuruna aykırı olduğunu belirten İnci, “Bizler bu mücadeleye sessiz kalmanın suça ortak olmaya eş değer olduğunu düşünüyoruz ve bu yüzden Diren ve Kıvılcım’a destek olmak için 1 günlük açlık grevine başlıyoruz” dedi. (İzmir/MA)

Coşkun’un ölüm orucuna Kıvılcım Arat da katıldı

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