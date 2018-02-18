Tutuklanan Neslihan Karyemez'in bebeği için yelek ve patik

Barış bildirisi dağıttığı için tutuklanan ve 5 aylık hamile olan Neslihan Karyemez ile dayanışmak için bebek yelek ve patiği ördüler.

İstanbul Güngören'de Emek Partisi üyesi kadınlar, barış çağrısı yapan bildiri dağıttığı için tutuklanan, 5 aylık hamile olan Neslihan Karyemez’le dayanışmak için bebeğine yelek ve patik ördü.

Emek Partisi’nin barış çağrısı yapan bildirisini dağıttığı gerekçesiyle tutuklanan Neslihan Karyemez ve bebeği için kadınlar dayanışmada bulundu.

Hem Neslihan Karyemez’e moral vermek hem de bebeğinin ilk ihtiyaçlarını karşılamak için patik, yelek gibi kıyafetler ören kadınlar, “Neslihan ile dayanışmak için buradayız. Onu mutlu etmek istedik. Kimimiz ördü, kimimiz kıyafet satın aldı. Burada kadınların el emeği, sevgisi ve dayanışması var” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Şubat 2018 11:40

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