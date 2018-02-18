'Ocak ayındaki yağış çiftçiyi umutlandırdı'

TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: Ocak ayı yağışlarının normalin üzerinde olması çiftçiyi umutlandırdı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurak geçen kasım ve aralık aylarının ardından ocak ayı yağışlarının normalin yüzde 23.7 üzerinde olmasının çiftçiyi umutlandırdığını bildirdi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, ocak ayındaki yağışların genel olarak normalinden ve geçen yıl yağışından fazla olduğunu belirtti. Geçen yıl 72.5 milimetre (mm), normali 65.8 mm olan ocak ayı yağış ortalamasının bu yıl 81.4 mm’ye çıktığı, yağışların ocak ayında, normale göre yüzde 23.7, geçen yıla göre yüzde 12.3 arttığı bilgisini veren Bayraktar, şunları kaydetti: “Ocak ayı yağışlarında Ege ve Marmara bölgelerinde normale göre azalma, diğer bölgelerde normale göre artış gerçekleşmiştir. Özellikle Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu, ocak ayında genel olarak iyi yağış aldı. Normale göre en fazla yağış artışı yüzde 48.6 ile Akdeniz Bölgesi’nde görülürken, bu bölgeyi yüzde 38.5 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yüzde 34.3 ile İç Anadolu Bölgesi, yüzde 30.2 ile Doğu Anadolu Bölgesi, yüzde 4.8 ile Karadeniz Bölgesi izledi. Buna karşın yağışlar, normale göre, Ege Bölgesi’nde yüzde 6.3, Marmara Bölgesi’nde yüzde 6.0 azaldı.”

Ekim ayı ile başlayan 2017-2018 yılı tarımsal üretim ve pazarlama döneminin kasım, aralık aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle ekim-ocak dönemini kapsayan dört aylık süredeki birikimli yağışların geçen yılın yüzde 15 üzerinde gerçekleşse de normale göre yüzde 6.4 azaldığına dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti: “Ülke geneli itibarıyla düşünülürse dört aylık dönemde yağışlarda ocak ayı yağışlarındaki artışa rağmen birikimli olarak bakıldığında normaller yakalanamamıştır. Ekim-ocak döneminde birikimli yağışlar 244.6 mm olarak gerçekleşmiştir. Bu dönem için normal yağış 261.4 mm, geçen yıl yağışları ise 212.7 mm’dir. Dört aylık birikimli yağışlar Marmara ve Akdeniz Bölgesi’nde normaller civarında iken diğer bölgelerde normalin altında kaldı. Normale göre en fazla yağış azalması yüzde 26 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görülürken, bu bölgeyi yüzde 15 ile Ege Bölgesi, yüzde 9.0 ile Doğu Anadolu Bölgesi, yüzde 6.0 ile İç Anadolu Bölgesi, yüzde 4.0 ile Karadeniz Bölgesi izlemektedir.”

Ülke genelinde birinci ürün kışlık hububat ekiminin kasım ayı itibariyle tamamlandığını, erken ekim yapılan alanlarda çıkışların gerçekleştiğini bildiren Bayraktar, şu bilgileri verdi: “Aralık ayında bitkinin ihtiyacı olan yağmurun ve özellikle kar yağışlarının olmaması nedeniyle ekili alanlarda stres yaşanmakla birlikte ocak ayı yağışları tarımsal kuraklık riskini azaltmıştır. Beklenen yağışların olması ve hububatta verimi etkileyen bahar yağışlarının da normalleri civarında gerçekleşmesi durumunda bu yıl ülke genelini etkileyecek kuraklık beklenmemektedir.

Bilindiği üzere özellikle hububat verimi için bahar yağışları oldukça önemlidir. Önümüzdeki aylarda beklenen yağışların olması ve sıcaklıkların normalleri düzeyinde gerçekleşmesi durumunda verim ve kalitede olumsuzluklar yaşanmaz.” (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Şubat 2018 19:35

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