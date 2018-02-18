Kayseri'de Kor Kitap için tanıtım kahvaltısı

Kayseri’de Kor Kitap okurları, yayınevi ile tanıtım ve dayanışma kahvaltısı düzenledi.

Emek ve Demokrasi Güçleri kahvaltıya destek verdi. Destek verenler arasında Eğitim-Sen Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, SES Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Eğit-Der Yöneticileri, DİSK Temsilcileri, BHH, Tomarza ve Sarız İlçelerinden Köy Dernekleri Başkanları ve Yöneticileri, öğretim görevlileri vardı.

İşçilerin, eğitimcilerin, kadınların ve gençlerin katıldığı kahvaltı da konuşan Sevil Erucu, “Sınıf yayıncılığı hayatına KOR Kitap ile devam ediyor. Bizler denizlere akan suların milyonlarca yıldır aka aka çizdiği yolu görüyoruz. Bizden öncekilerin ayak izlerini görüyoruz. Hayatı görüyoruz ve gücümüzü buradan alıyoruz” dedi.

Ardından söz alan, metal işçiliği yapan hem şiir yazan hem de heykel yapan Mehmet Bulut, “Annemi 5-6 yıl önce kaybettim. Çok sık gitmesem de kaybetmeden önce varlığını biliyordum. Ama kaybedince değerini anlıyor insan… Yayınevleri de aynen böyledir. Varken kıymetini bilemiyoruz. Yok, olunca da bunun arayışına giriyoruz. Yayın evlerimize yok olmadan sahip çıkalım!” diye konuştu.

Şair-Yazar Halim Şafak ise şöyle konuştu: “İnsanın kendini dönüştürmesi, insanın dünyayı dönüştürmesidir! Kuşkusuz bu durum okurluğuyla ilgilidir. İnsan okurluğunu geliştirmezse, çeşitli hale getirmezse, ne kendini dönüştürebilir ne de dünyayı… İşte burada kitaplar, yayın evleri, dergiler devreye girer. Her geçen gün dünyanın otoriterleştiği bu süreçte okurluk açılacak gediklerden biridir”

Ülkenin KHK’ler ile yöneltildiğine dikkat çeken Şafak, “Birçok yayın evi, gazete devre dışı kaldı. Bazı dergiler ve yayın evleri istisna kaldı. Kapatılan Evrensel Kültür Dergisi, kitapları oluşturduğu geçmişten gelen birikim istisna haline geldi. KOR, Manos, Yeni E gibi dergiler, kitaplar ve yayın evlerine sahip çıkmalıyız. Okumalı ve okutmalıyız” diye ekledi. (Kayseri/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Şubat 2018 20:05

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