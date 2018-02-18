Samsun’da TKP’lilere saldırı

Samsun'da, Türkiye Komünist Partisi'nin toplantısına 40-50 kişilik bir grup saldırdı. Saldırıda 4 TKP'li yaralandı.

Samsun’da, Türkiye Komünist Partisi (TKP) İl Başkanlığı’nca Gazi Sahnesi’nde düzenlenen toplantıyı, 40-50 kişilik grup basmak istedi. Saldırıda 4 TKP’li yaralanırken, polis 1 kişiyi gözaltına aldı.

İlkadım ilçesinde bulunan Gazi Sahnesi’nde meydana geldi. TKP Samsun İl Örgütü’nün düzenlediği “Halkın Seçeneği Güçleniyor” toplantısı basılmak istendi. Bina girişinde bulunan TKP’lilere taşlar fırlatıldı. TKP’li 4 kişinin yaralandığı saldırıda polis, 18 yaşından küçük bir şüpheliyi gözaltına aldı. Saldırıda yaralananlar ise Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Bu sırada TKP üyeleri, binayı terk etmeyip, güvenlik talep etti. Polisler ile TKP üyeleri arasında yapılan görüşmelerin ardından binadan çıkarılan yaklaşık 45 kişi, polis otobüsleriyle Atakum ilçesine götürüldü. Yaralıların hastanede, ayakta tedavi edildiği belirtildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Şubat 2018 18:58

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