İsrail’den Gazze’ye saldırı, İran’a tehdit

İsrail dün Gazze'ye saldırı düzenledi. Bugün de İran'ı tehdit etti: Gerekirse harekete geçeriz.

İsrail’in dün Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Almanya’daki Güvenlik Konferansı’nda konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu ise İran’ı tehdit etti, “Gerekirse harekete geçeriz” dedi.

İKİSİ DE 17 YAŞINDAYDI

Filistin’in İsrail işgali altındaki Gazze bölgesine yönelik İsrail saldırılarında iki çocuğun öldüğü açıklandı. Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar nedeniyle Refah kentine bağlı Selam semtinden Salim Sabah (17) ile Abdullah Ebu Şeyha’nın (17) hayatını kaybettiği, naaşlarının hastaneye getirildiği belirtildi.

Filistinli görgü tanıklarına göre 2 çocuk sınır yakınlarında açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

AFP’nin aktardığına göre İsrail ordusu Hamas’a ait toplam 18 hedefi vurdu.

İsrail ordusu saldırılara gerekçe olarak, Gazze’nin güneyinde İsrail’e ait devriye görevi yürüten askeri aracın geçişi sırasında bombanın infilak etmesi sonucu 4 askerin yaralanmasını gösteriyor.

HAMAS: GERİLİMİN SORUMLUSU İSRAİL

Filistin Parlamentosu’nda çoğunluğu elinde tutan Hamas’tan yapılan açıklamada, “Direnişin bazı mevzilerine kadar uzanan saldırıların hacmi, İsrail’in tansiyonu yükseltme ve atmosferi gerginleştirmedeki niyetini yansıtıyor. Bunun için saldırıları ve devam eden ihlalleriyle saldıran taraf olduğunu anlaması gerekir” ifadesine yer verdi.

Açıklamada, “Filistin direnişinin, halkını koruma görevinden vazgeçmeyeceği, halkını korumak ve herhangi bir saldırıya karşı koymak için sorumlulukla hareket edeceği” belirtildi.

İRAN’I ALMANYA’DAN TEHDİT ETTİ

Bu arada Münih kentindeki Güvenlik Konferansı’nda konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İsrail hava sahasında düşürüldüğünü belirttiği İran’a ait bir insansız hava aracının (İHA) parçasını göstererek “Tahran’ın tiranlarına bir mesajım var. İsrail’in kararlılığını test etmeyin”dedi.

Netanyahu İran’ı “dünyadaki en büyük tehdit” olarak niteledi, gerekirse sadece İran’ın Ortadoğu’daki müttefiklerine karşı değil, İran’a karşı da harekete geçebileceklerini söyledi. Netanyahu “İsrail asla rejimin (İran) terör ilmeğini boynumuza geçirmesine izin vermeyecek. Gerekirse sadece İran'ın vekillerine karşı değil kendisine karşı da harekete geçeriz” ifadelerini kullandı.

İRAN: CEVABI HAK ETMİYOR

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise İsrail Başbakanı Netanyahu'nun konuşmasını “Karikatürümsü bir sirk için izleyici arıyorsunuz siz” diye nitelendirerek, “Cevabı hak etmiyor” dedi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Şubat 2018 18:40

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