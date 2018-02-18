Erdoğan: Obama ile defalarca konuştuk, hep aldatıldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Obama ile defalarca konuştuk. Ama hep aldatıldık. Bir değil, iki değil, üç değil hep aldatıldık.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada Eski ABD Başkanı Obama tarafından da aldatıldığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Obama ile defalarca konuştuk. Ama hep aldatıldık. Bir değil, iki değil, üç değil hep aldatıldık. ‘Yaptık yapıyoruz, yaptık yapıyoruz.’ Geldik bu döneme. ‘Olacaksa olacak. Olmayacaksa kendi göbeğimizi kesmek zorundayız’ dedik. Niye? Orada kalkıp da kendini bilmez PYD/YPG, bu teröristler bizim topraklarımıza eğer oralardan roketler atarlarsa oralarda bizim şehitlerimiz olursa biz kalkıp buna sabredemeyiz." diye konuştu.



Erdoğan, konuşmasının devamında “Kim ne derse desin, hiç bu yapılan ajitasyonlara falan bakmayın. Bazıları diyor ki 'Diplomatik hareket kabiliyeti kısıtlandı.' Hayır, tam tersine, masada ülkemiz yoksa, bölgemizle ilgili hiçbir konuda karar alınabilmesi mümkün değildir." dedi.

BAŞBAKAN YILDIRIM ‘OSMANLI TOKADI’ POLEMİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Başbakan ve AKParti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım de partisinin Ankara 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada “Osmanlı tokadı” polemiğini sürdürdü: “Terör örgütleri ve onların uzantılarıyla mücadelemiz, bu bölgede yurt içinde, yurt dışında bu terör belası son buluncaya kadar devam edecek. Teröre destek veren kanlı ellerin hepsini teker teker kıracağız. Çeşitli temaslar için Avrupa'daydım. Bana 'Osmanlı tokadı'nı sordular. Dediler ki, 'Cumhurbaşkanınız 'Osmanlı tokadı atacak, kime atıyor?' Dedim ki, 'İşte gidin, Fırat Kalkanı'na, gidin Afrin'e, Osmanlı tokadının nasıl atıldığını orada görürsünüz.' Bu ülkenin birliğine, bağımsızlığına, kardeşliğine karşı kim olursa olsun, Osmanlı tokadını en sert şekilde atarız." diye konuştu.

Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım Erdoğan'ın sarfettiği 'Osmanlı tokadı' sözleriyle ilgili gelen bir soruya, "Ülkemize yönelik her türlü terör saldırısına karşı en kuvvetli tepkiyi veririz anlamında kullanılmıştır" diye cevap vermişti.

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ERDOĞAN ABD'YE 'HİÇ OSMANLI TOKADI' YEMEDİKLERİ AŞİKAR DEMİŞTİ

Erdoğan, ABD'li generalin "Bizi vurdukları takdirde sert karşılık veririz" açıklamalarına, "Osmanlı tokadı yemedikleri aşikardır" diye cevap vermişti. (HABER MERKEZİ)

Erdoğan: Tüm ülke yanlış yönlendirildi, aldatıldık

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Şubat 2018 18:13

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