Antalya'da HDP binasına silahlı saldırı

Antalya'da HDP İl Binasına silahlı saldırı gerçekleşti. 4 kişi gözaltında.

Antalya'da HDP il binasına yönelik silahlı saldırı yapıldı. Binaya saldıran 4 kişi gözaltına alınırken, HDP’liler saldırıyı kınadı.



Mezapotamya Ajansı’nın haberine göre; Halkların Demokratik Partisi (HDP) Antalya il binasına dün gece saat 02.00 sıralarında 4 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda binada maddi hasar meydana gelirken, binaya saldıran 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. HDP Antalya İl Örgütü, binada basın toplantısı gerçekleştirip, saldırıyı kınadı.



Binaya saldıran 4 kişinin gözaltına alındığını belirten HDP Antalya İl Eşbaşkanı Songül Şarklı, saldırının toplumu birbirine düşman eden zihniyetin ürünü olduğunu ve bu saldırının amacına ulaşamayacağını kaydetti. HDP İl Eşbaşkanı Cevdet Çağlar ise hiçbir saldırının yürüttükleri mücadeleden alıkoyamacağını ve partilerinin üzerindeki saldırıların son bulmasını istedi. (ANTALYA)

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