Maçka Parkı’nda tünel inşaatına karşı protesto 

Maçka Parkı Hepimizin İnisiyatifi, Dolmabahçe-Levazım tüneli inşaatını protesto etti.

Eylem NAZLIER

İstanbul

Maçka Parkı’nda tünel yapımı için ağaçların sökülmesine tepki gösteren Maçka Parkı Hepimizin İnsiyatifi, Maçka’da forum ve eylem düzenledi. Maçka Parkı’nın eski ve yeni fotoğraflarının yer aldığı pankartın açıldığı eylemde Maçka’da ağaçların sökülmesine karşı neler yapılabileceğini tartıştı.

‘BELEDİYE GERÇEĞİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR’

Maçka parkındaki etkinlikte konuşan Çağdaş Öztürk, İBB’nin hazırladığı tanıtım broşürleri ve görsellere halka yalan söylediğini belirterek, “Parkın projeden etkilenmeyeceğini söylüyorlar, bu yalandır. Ancak, biliyoruz ki İBB bölgeyi üst geçitlerle, tünellerle, katlı geçişlerle nasıl bir beton yığınına çevireceğini gerçek dışı görsellerle saklamaya çalışıyor. İBB ağacın bulunduğu alanlara boş alan muamelesi yaparak, gerçeği yok sayıyor. Bu tünel projesini parkın hangi notkasına yapılırsa yapılsın parktaki doğal yaşamı etkileyecek. Bu durumdan binlerce canlı etkilenecek” dedi.

'MÜCADELEYE DEVAM ETMELİYİZ'

Daha sonra söz alan İstanbul Kent Savunması'ndan Deniz Özgür, “Bu bize herşeyin bittiği anlamına gelmesin burdan bunu çıkarmayalım. Bu alanı korursak bu ağaçları tekrar bu alana dikebiliriz. Tünel açıldıktan sonra bunu gerçekleştiremeyiz. O nedenle mücadeleye devam etmeliyiz” dedi.

‘PROJEYİ BİLİMSEL OLARAK AÇIKLAMALILAR’

Yüksek Mimar Mücella Yapıcı ise projeden derhal vazgeçilmesi gerektiğini belirterek, “Bu tünel sadece burayı tehlikeye atmıyor. Ihlamur Vadisi’ni, Levazım Ortaköy Vadisi’ni yani bu tünel sadece tehlikeli bir tünel. Mesele sadece Maçka Parkı’nın korunması değil. Bu tünel projesinden derhal vazgeçilmeli. Dünyanın hiç bir yerinde 7. Buçuk kilometre karayolu tüneli olmaz. Biz İstanbul'un ve çevrenin nefes alma hakkını koruyoruz. Hiç bir uzmanın hiçbir profesörün onaylayacağı bir proje değil. Akıl dışı bir proje. 3 havalimanı ve 3.köprüye müşteri götürecek bir proje. Bunun sadece girişini düşünmeyin, bunun bir de çıkışı var. Dönüşte ne olacak? Artık kamuoyuna bu tünelin nerelerden geçtiğini, hangi doğa alanlarını tahrip ettiğini, hangi mahalleleri egzosa boğacağına anlatmalılar. Biz sadece burayı ve girişini biliyoruz, bunun dönüşü de çok ciddi tahribata neden olacak. Buradan egzos alınırken burası park mı olacak? Bilimsel olarak projeyi açıklamalılar” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Maçka Parkı'nda yıkım

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Şubat 2018 17:33

www.evrensel.net