Ankara'daki AKP kongresine belediye otobüsleriyle servis!

AKP'nin Ankara 6. İl Kongresi gerçekleşiyor. CHP'li vekil Ankara Büyükşehir Belediye otobüsleriyle binlerce kişi kongreye taşındığını söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, AKP'nin bugün yapılan Ankara 6. İl Kongresi'ne, Ankara Büyükşehir Belediye otobüsleriyle insan taşındığını söyledi. HDP'nin 3. Olağan Kongresi ise şarj aletinden kaleme kadar birçok yasak ve gözaltılarla engellenmeye çalışılmıştı.

AKP’nin Ankara 6. İl Kongresi, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda yapılan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapılıyor. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, kongreye taşımacılık işini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından üstlenildiğini, Ankara’nın çeşitli mahallerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ait otobüslerle ‘servisçilik’ yapılarak, binlerce kişinin bu yolla kongrenin yapıldığı salona taşındığını söyledi.

'ANKARALININ PARASI AKP'YE HARCANMAMALI'

CHP Ankara Milletvekili Emir yaptığı açıklamada, belediyeye tepki gösterdi. Referandum sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara’da yaptığı mitinge Melih Gökçek emriyle belediye otobüsleri kullanılarak taşımacılık yapıldığını anımsatan Emir, kendisinin konuyu Yüksek Seçim Kuruluna taşıyarak, kamu kaynaklarının kullanılması nedeniyle Gökçek hakkında işlem yapılmasını talep ettiğini söyledi. Emir, “Ankara Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle kongreye insan taşımaya, bindirme kıtalarla kongre yapmaya devam ediyorlar. Yüzlerce araç, getirdikleri vatandaşları bıraktıktan sonra şu anda Arena Spor Salonu’nun yakınındaki Atatürk Kültür Merkezi’nde ve çevresinde bekletiliyor. Ankara caddelerinde vatandaşları evlerine ve gidecekleri yerlere taşıması gereken belediye otobüsleri, AKP’liler için ‘evden kongreye servis aracı’na çevrilmiş durumda” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya seslenen Emir, “Sayın Tuna’yı, şova yönelik açıklamalardansa, partizanlık yapmayıp, Ankaralıların parasını bu tür parti faaliyetlerinde harcamaması konusunda uyarıyorum. Bunun sonunu tahmin etmeye gerek yok; gün gelir İ. Melih Gökçek gibi kullanıldıktan sonra bir köşeye atılmak, rezil olup gitmektir” diye konuştu.

HDP KONGRESİNE TÜRLÜ YASAKLAR GETİRİLMİŞTİ

Bugün AKP Ankara 6. İl Kongresi'nin yapıldığı salonda geçtiğimiz haftalarda HDP 3. Olağan Kongresi yapılmıştı. Kongre öncesinde birçok HDP ve bileşen partinin yöneticilerinin gözaltına alınmasının yanı sıra, kongre günü de çeşitli engeller çıkarılmıştı. Kongreyi izlemek isteyen gazeteciler de dahil olmak üzere herkese bilgisayar, şarj aleti, güç kaynağı, ruj, çakmak, hatta kalem gibi eşyalar yasaklanmıştı. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Şubat 2018 17:00

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