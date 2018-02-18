Bulgaristan’nın başkentinde Nazi yürüyüşü

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Nazi Almanyası’nı destekleyen General Lukov’un fotoğraflarıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da yüzlerce kişi, ellerinde Nazi yanlısı general Hristo Lukov’un fotoğrafları ve meşalelerle yürüyüş yaptı. Faşist general 13 Şubat 1943’te komünist partizanlar tarafından öldürülmüştü.

Kendilerini “Bulgar milliyetçileri” olarak nitelenlediren grupların düzenlediği ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası’nı destekleyen General Lukov’un fotoğraflarıyla cumartesi gecesi yapılan yürüyüş, yaklaşık iki saat sürdü.

Guardian’ın haberine göre yürüyüşe Avrupa’nın farklı ülkelerinden Neo Nazi ve antisemitist gruplar da katıldı.

Yürüyüşle ilgili kınama açıklaması ise Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.

Açıklamada, Yahudi Soykırımı kurbanlarının anılacağı etkinlikler yaklaşırken böyle bir eylemin gerçekleştirilmesi eleştirildi. Nazi ideolojisinin yüceltilmesinin “kesinlikle kabul edilemez” olduğu belirtti. Ancak yürüyüşün son on yıldır her yıl yapıldığı öğrenildi.

Bu arada AFP’ye konuşan, yürüyüşün örgütçülerinden Zvezdomir Andronov “Nazi ya da faşist” olmadıklarını savunarak “Sadece milliyetçiyiz” dedi. İsveçli Nazi örgütü olan Kuzey Direniş Hareketi’nden Robert Eklund ise “Ortak düşmanla; çokkültürlülük, küreselleşme ve Avrupalı olmayan mültecilere karşı mücadele etmek için Bulgaristan’daki yürüyüşe katıldığını” söyledi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Şubat 2018 15:42

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