Havalimanı apronunda dolaşan mülteci çocuk gözaltına alındı

Tel örgüleri aşarak Atatürk Havalimanı apronuna giren ve gezinmeye başlayan bir mülteci çocuk, polislerce gözaltına alındı.

Atatürk Havalimanı’nı çevreleyen tel örgülerden girerek apronda gezen 12 yaşındaki Suriyeli bir çocuk, personel tarafından fark edildi. Aprondan polis tarafından gözaltına alınan çocuk, ifadesi için Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde meydana gelen olay şu şekilde gelişti: 12 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuk Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne tel örgülerden girdi. Hangarlar bölgesinde yürüyen çocuk daha sonra ‘V’ olarak adlandırılan apron boyunca gezmeye başladı. Bu sırada görevliler apronda gezen çocuğu görerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri aprondan aldıkları çocuğu, gözaltına alarak Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

Çocuğun dolaştığı anlarda herhangi bir uçuş olmadığı için, hava trafiğinde aksama yaşanmadı. (DHA)

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