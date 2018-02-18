Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker yaşamını yitirdi

Urfa Akçakale’de 4 askerin içinde bulunduğu zırhlı araç sele kapıldı. 2 asker suya kapılarak kayboldu. Ardından 2 askerin cansız bedenine ulaşıldı.

Urfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, nöbet değişimine giden 4 askerin içinde bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, sağanak sonucu taşan dere suyuna kapılıp, devrildi. Askerlerden 2'si, araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, 2'si ise suya kapılarak, kayboldu. Ardından ise 2 askerin cansız bedeni bulundu.

Olay, dün gece, Suriye sınırındaki Akçakale- Ceylanpınar kara yolunda bulunan Koçar Deresi'nde meydana geldi. 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı 4’üncü Bölük'ten nöbet değişimi için Yeşiltepe Karakolu'na giden 4 askerin bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, sağanak nedeniyle taşan dere suyuna kapıldı. Askerlerden 2'si, devrilen askeri araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, diğer 2'si de sel suyuna kapılıp, gözden kayboldu.

Askerlerin nöbet değişimine gelmemesi üzerine durumun fark edilmesinin ardından arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Su altı dalgıç polislerinin de sevk edildiği bölgeye gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yetkililerden bilgi aldı.

2 ASKER CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama kurtarma çalışmaları sonrasında sel suyuna kapılan zırhlı personel aracına yaklaşık 15 metre mesafede çamura saplanmış 2 askerin cansız bedenleri bulundu. Ekipler tarafından çıkarılan 2 cenaze, olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Şubat 2018 21:39

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