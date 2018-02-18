Pervin Buldan: Çözüm olmadan ne kardeşlik ne özgürlük olur

HDP kongre sonrası ilk Parti Meclisi toplantısında eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli, gündemdeki konuları değerlendirdi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Başbakan Yıldırım’ın Kürt sorununu kast ederek, “Çözüm yok” ifadelerine tepki gösterdi. Çözüm sürecinde can kaybı yaşanmadığını hatırlatan Buldan, “Bu ülkede umut ve huzur sağlanmıştır”dedi. AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çözüm sürecini bitirdiğini ifade eden Buldan, “Çözüm olmadan ne kardeşlik ne özgürlükler hiçbir şekilde gerçekleşmeyecek” dedi.

HDP kongre sonrası ilk Parti Meclisi (PM) toplantısında eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli, gündemdeki konuları değerlendirdi.

‘BARIŞI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Kongrenin tarihi mesajlar içeren bir kongre olduğunu ifade eden Pervin Buldan, şunları söyledi: “Özellikle HDP’ye yapılan baskıların ve kapalı siyaset kanallarının açılmasına yönelik mücadelenin bir göstergesiydi bu kongre. ‘Bir kongre bile toplayamıyorlar’ diyen Cumhurbaşkanına verilmiş çok büyük bir cevaptı bu kongre. Kendi rengiyle, sesiyle gelen ve salonu dolduran halklarımıza özel teşekkür ediyorum.” Kongrede Afrin operasyonuna karşı tepkilerin ve PKK Lideri Abdullah Öcalan’a yönelik yapılan tecride tepki gösterildiğini anlatan Buldan, kongrede verilen mesajların iktidar tarafından yanlış anladığını böyledi.

Buldan, “Kongrenin hemen ertesinde Serpil Kemalbay’ı gözaltına almaları bunun bir göstergesiydi. Yine HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu ve ESP Genel Başkan Vekili Fadime Çelebi’nin tutuklanması da kongreye verilen bir yanıttı. Hem Kemalbay’ın hem de diğer arkadaşlarımızın barışı savunduklarını biliyoruz. Ancak ne yaparsa yapsınlar bizler, yani HDP var olduğu sürece, biz kadınlar var olduğumuz sürece barışı savunmaya devam edeceğiz” diye kaydetti.

‘DEMİRTAŞ SİYASİ BİR DERS VERDİ’

Buldan, hafta içerisinde görülen Selahattin Demirtaş’ın duruşmasına ilişkin ise “Özellikle Sevgili Selahattin Demirtaş’ın 3 günlük duruşmasında havuz medyasının duruşmaları görmemesi ve kamuoyuna açık yapılmaması kabul edilebilir değildir. Demirtaş 3 günlük duruşmada bir hukuk dersi verdi, bu ülkeye bir ahlak dersi, siyasi bir ders verdi. Bunu görmezden gelenler, bunun üstünü örtmeye çalışanlar halkın seçtiği iradelerin teslim alınamayacağını çok iyi bilmelidir” ifadelerini kullandı.

‘ÇÖZÜM YOK’ DİYEN BAŞBAKAN SERT TEPKİ

Başbakan Binali Yıldırım’ın “Çözüm yok” sözlerine sert tepki gösteren Buldan, şunları söyledi: “Başbakan, ‘Çözüm mözüm yok kardeşim’ diyerek yıllarca yaşanan acının ne anlama geldiğini bilmeden Kürt sorunu demokratik yollarla çözülmezse yaşanan sıkıntıların bitmeyeceğini bilmeyen birinin sözü. Çözüm sürecinde hiçbir canın kaybedilmemesinin, hiçbir annenin gözyaşı dökmemesinin bizim için büyük kazanım olduğunu düşünüyorum. Bu ülkede umut ve huzur sağlanmıştır. Ancak masayı devirenler çatışmalı sürecin başlamasına neden oldular. Çözüm sürecini bitiren AKP iktidarıdır. Çözüm masasını deviren, bu ülkenin Cumhurbaşkanı’dır. Ve çözüm olmadan ne kardeşlik ne özgürlükler hiçbir şekilde gerçekleşmeyecek.”

‘8 MART’TA ALANLARDA OLACAĞIZ’

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde alanlarda olacaklarını belirten Buldan, “8 Mart’ta alanlarda, kadın kıyımlarına, kadına yönelik baskı ve şiddet politikalarına karşı alanlarda kutlamaya hep birlikte hazırlanacağız. Sadece kadınlar olarak bu çalışmayı yapmayacağız. Erkek arkadaşlarımızın da 8 Mart çalışmalarında görev alması önemlidir. Çünkü kadın meselesi tüm toplumu ilgilendiren bir sorundur. Alanlarda kendi sesimizle durmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Buldan, Newroz’da da Türkiye halklarıyla bu bayramı kutlamanın heyecanı ve coşkusuyla yeni dönemin barışa vesile olmasını diliyor ve hepimizin yolu açık olsun diyor, başarılar diliyorum” dedi. Toplantı, açılış konuşmalarının ardından basın mensuplarına kapatıldı.

TEMELLİ’DEN ORTAK MÜCADELE VURGUSU

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, kongrelerinin stratejik bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekti. HDP’nin önceki dönem eş genel başkanı olan Serpil Kemalbay’ın günlerdir gözaltında tutulmasına tepki gösteren Temelli, “Toplu kongre konuşmasında barış dediği için gözaltında olan Serpil Kemalbay’dı” dedi. HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu ve SDP Genel Başkan Vekili Fadime Çelebi’nin de barış dedikleri için tutuklandıklarını belirtti. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak’ında aralarında bulunduğu 6 kişiyi ağırlıklaştırılmış müebbet cezası verildiğini de hatırlatan Temelli, aynı gün bir yıldan fazladır tutuklu bulanan Gazeteci Deniz Yücel’in Almanya ile yapılan görüşmelerin ardından bırakıldığını belirtti. Yücel’in serbest bırakılmasına sevindiklerini anlatan Temelli, “Bir siyasi müdahale sonucunda serbest bırakıldı. Merkel’in dolaylı talimatları ve pazarlıkların sonucunda serbest bırakıldı. Merkel’e sormak gerekiyor; Deniz Yücel bırakıldıktan sonda Türkiye’de basın özgürdür diyebilir miyiz?” diye sordu. Temelli, Türkiye’nin sorunlara dikkat çekerek, ortak mücadelenin gerekliğini vurgu yaparak, “Biz, demokrasiden ve barıştan yana olanları bir kez daha mücadeleye davet edeceğiz. Ancak böyle başarabiliriz. Bu farkındalıkla örgütsel çalışmalarımızı büyüteceğiz” diye konuştu. (ANKARA)

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