Mattis: Türkiye ile sorunların tamamını çözmedik

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye ile Suriye konusunda 'Sorunların tamamını çözdüğümüzü söyleyemem' ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye ile Suriye’de “IŞİD’den alınan bölgelerin” yerel halka bırakılması konusunda hemfikir olduklarını ve Türkiye ile tüm bölgelerde kontrolü ele alan yerel güçler konuları dahil dikkati dağıtıcı unsurlar konusunda birlikte çalışacaklarını söyledi. Ancak Mattis, “Sorunların tamamını çözdüğümüzü söyleyemem” diye ekledi.

Mattis, Avrupa seyahatinden dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mattis, Türkiye’nin ABD ile müttefik olduğunu ve Türkiye ile ABD arasında birçok konunun bulunduğunu dile getirdi. Mattis, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun iki ülke arasındaki önemli birçok konu hakkında birlikte çalışma konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Türkiye ile ABD’nin PYD’nin Menbic’teki varlığı ve ABD’nin örgüte desteği konusunda bir mekanizma kurulacağına ilişkin bir soru üzerine ise Mattis, “Bunların tamamını çözdüğümüzü söyleyemem. Bu da şu demek, bunlar üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda kararlıyız” diye konuştu. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, bu mekanizmaların Afrin’de nasıl işleyeceği konusunda da çalışılması gerektiğini kaydetti. (DIŞ HABERLER)

www.evrensel.net