Adana’daki cinsel istismara yayın yasağı getirildi

Adana'da 4,5 yaşındaki bebeğe yönelik cinsel istismara ilişkin yayın yasağı getirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 4,5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğramasıyla ilgili haberlere yayın yasağı getirildiği açıklandı. Adana Kadın Platformu’nun bugün 16.00’da yapmak istediği basın açıklamasına Adana Valiliği tarafından OHAL’e dayanılarak izin verilmedi.

GEREKÇE SOSYAL MEDYA, YASAK BASIN FAALİYETİNE

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayın yasağıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızca, 10 Şubat 2018’de bir düğünde 4,5 yaşındaki mağdura yönelik gerçekleşen olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yapılmasında yarar görülmüştür. Olayın ardından derhal harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma işlemlerine başlanmış, yakalanan fail, 11 Şubat 2018’de sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından tutuklanmıştır. Olayla ilgili suç delilleri önemli ölçüde toplanmış, soruşturmanın hızla tamamlanmasına çalışılmaktadır.

Soruşturma devam ederken bazı basın ve yayın organları ile internet ortamında olaya ilişkin asılsız haber ve yorumlara yer verildiği, mağdur çocuğun isim ve fotoğrafının paylaşıldığı görülmüştür. Mağdur çocuk ve ailesi için ikincil bir mağduriyete yol açan bu yayınlar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca çocuğun yüksek yararı doğrultusunda 5187 Sayılı Basın Kanununun 3/2 maddesi uyarınca olayla ilgili yayın yasağı talep edilmiştir. Talebi değerlendiren Adana 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 17 Şubat 2018’de soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamıyla ilgili yazılı, görsel ve internet medyasında her türlü haber, röportaj v.b. yayınların yapılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir. Söz konusu tedbir, mağdur çocuğun korunması ve soruşturmanın sağlıklı biçimde ve süratle sonuçlandırılması amacıyla alınmıştır. Bu menfur olaya haklı olarak tepki gösteren herkesin, zaruri ve geçici nitelikteki yasaklama kararına en başta mağduru koruma hassasiyetiyle riayet etmesi beklenmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayla ilgili büyük bir titizlikle sürdürülen soruşturma, mümkün olan en kısa sürede tamamlanarak tutuklu şüphelinin adalet önüne çıkarılması sağlanacaktır."

PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yayın yasağına rağmen cinsel istismar olayı ile ilgili asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Adana'daki cinsel istismarla ilgili Bakanlıktan açıklama

İSTİSMAR EYLEMİNE OHAL ENGELİ

Öte yandan kentte yaşanan istismarı protesto etmek isteyen Adana Kadın Platformu üyelerine kent genelinde OHAL gerekçesiyle uygulanan eylem yasağı gerekçe gösterilerek izin verilmedi.

Emniyet Platform Üyesi kadınları arayarak Furkan Vakfı’na yönelik yapılan operasyon sırasında OHAL’e dayanılarak getirilen yasağı gerekçe göstererek eylemin izne tabi olduğu belirtilerek eylem yapılması durumunda müdahale edeceklerini söyledi. Adana genelinde park, bahçe, genel yollar, kamu binaları önleri, STK önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda umuma açık veya kapalı yer toplantı, basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerin yasaklanması gerekçesine kadınlar tepki gösterdi. Atatürk Parkı'nda bir araya gelen kadınlar Park ilerisinde konumlanan polislerin açıklamaya izin vermemelerini protesto etti. Platform adına konuşan Sevil Aracı, çocuğuna istismarın platform olarak hassas oldukları bir konu olduğunu belirterek, “Bu konunun peşini bırakmayacağız. Kadınlar olarak daha güçlü ses çıkaracağız. Bu konuda OHAL yasaklarının devreye konmasını anlamlı bulmuyoruz. Böyle bir konuda hiç bir engelleme olmaması gerekirdi. Hepimizi üzen bir konu. Açıklamanızın bu şekilde engellenmesini doğru bulmuyoruz. İleri bir tarihte daha güçlü bir katılımla bir açıklama yapacağız" dedi. (Adana/EVRENSEL)

Adana'da 4,5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

İSTİSMAR MERSİN’DE PROTESTO EDİLDİ

Mersin’de ise lise öğrencileri ‘İstismara Hayır’ diyerek yürüyüş yaptı. Özgür Çocuk Parkı’ndan yürüyüşe başlayan gençler Hastane Caddesi’nden Adliye önüne oradan da Zeytinli Bahçe Caddesin’den tekrar Özgür Çocuk Parkı’na gelerek yürüyüşlerini sonlandırdı. ‘Bu ülkede asıl ölen adalet’ ve ‘İstismara hayır’ pankartları ardında yürüyen liseli öğrenciler artan taciz, tecavüz, çocuk istismarı olaylarına karşı herkesin ses çıkarması gerektiğini belirtti. Türkiye’de adalet olmadığını belirten gençler taciz, tecavüz ve istismar olaylarında yeterince ceza verilmediğini belirterek cezaların ağırlaştırılmasını istedi.

Eyleme katılan Sıdıka Andaç, “Tecavüz olaylarının aşırı derecede ilerlemesi, tecavüze, tacize uğrayanların yaşlarının düşmesi, hayvanlara tecavüz edilmesine karşı farkındalık yaratmak istedik. Çünkü herkes susuyor. İnsanlar yolda yürürken sözlü tacize uğruyorlar, akrabaları tarafından tacize uğruyorlar ama ailelerine söyleyemiyorlar. Çünkü kimsenin onlara inanacağını düşünmüyorlar. Kimse susmasın, susarak en büyük hatayı yapıyorlar. Kaç yaşında olursa olsunlar susmasınlar. Yolda yürürken birine karşı yapılan sözlü tacize bizlerin de karşı çıkması tepki göstermesi lazım” dedi.

Kadın cinayetleri, istismar, taciz ve tecavüze karşı verilen cezaların yetersiz olduğunu ifade eden Andaç, “Türkiye’ de adalet olmadığı için taciz tecavüz olayları artarak ilerliyor. Cezaların ağırlaştırılması lazım” dedi.

Melike Melek isimli lise öğrencisi ise, “Cinayet, tecavüz olaylarına karşı yürüdük. 3 yaşındaki bebeğe tecavüz ediliyor. Buna karşı yürüdük. Artık hayvanlara bile tecavüz ediyorlar. Bunlara bir son verilmesini istiyoruz” dedi.

Fatih isimli genç ise, “3 yaşındaki kardeşimiz için yürüdük. Artık gece geç saatlerde kadınların korkarak yürümelerini istemiyoruz” dedi. (Mersin/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Şubat 2018 16:38

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