Genç kadın kendisini takip eden kişinin saldırısına uğradı

İstanbul Zeytinburnu’da üniversite öğrencisi genç bir kadın, kendisini takip eden bir kişinin saldırısına uğradı.

İstanbul Zeytinburnu’da üniversite öğrencisi 19 yaşındaki E.Ö, okul çıkışı evine giderken tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Geçtiğimiz Cuma günü yaşanan saldırı sonrası, saldırıda bulunan kişiyi arama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgelere göre, Merkezefendi Mahallesi G/41 Sokak üzerindeki bir apartmanda oturan genç kadın, okuldan çıkıp evine gidiyordu. Oturduğu dairenin apartman kapısından içeri giren E.Ö, bu sırada ardından aynı apartmana giren kişi tarafından durduruldu. Saldırgan E.Ö.'nün boğazını sıkıp saçlarını çekti. Genç kız, şüphelinin elinden kurtulup koşarak evine girdi. Saldırgan ise hızla olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından, E.Ö. polise giderek şikayetçi oldu. Polisin, zanlıyı yakalamak için çalışması sürüyor. (DHA)

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