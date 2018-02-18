Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde şiddetli kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Van ve Hakkari'de 194 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Van ve Hakkari'de etkili kar yağışı, 194 yerleşim yerinin ulaşıma kapanmasına yol açtı.

Van'ın Başkale ve Bahçesaray ilçesinde, dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bugün de devam ederken, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 2 ilçeye bağlı 21 mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Hakkari ve ilçelerinde de etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla 61 köy ile 112 mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan köy, mezra ve mahalle yollarının ulaşıma yeniden açılması için belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. (DHA)

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