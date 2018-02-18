Didim’de Evrensel’le dayanışma gecesi

Aydın’ın Didim ilçesinde Evrensel’le dayanışma gecesi düzenlendi, 'savaş karşıtı' paylaşımlar nedeniyle yapılan gözaltılara tepki gösterildi.

Aydın Didim’de gazetemiz Evrensel’le dayanışma etkinliği düzenlendi. Belediye Düğün Salonunda yapılan etkinliğe Evrensel okurları ve Didim Emek ve Demokrasi Platformunu oluşturan sendika, siyasi parti ve kitle örgütü temsilcileri katıldı.

Didim Emek ve Demokrasi Platformu, sosyal medya gözaltıları ve Emek Partisi Didim İlçe Yöneticisi Sürmeli Bal’ın tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Platform adına konuşan Haydar Pınarbaşı “Sürmeli Hoca ve hukuksuz olarak gözaltına alınanlar, tutuklananlar derhal serbest bırakılmalıdır” dedi.

‘ÜLKE KHK’LERLE DEĞİL YASALARLA YÖNETİLSİN’

Muhalif kesimlere yönelik olarak son günlerde iyice artan gözaltı ve tutuklamalar Didim’de de yaşandığını belirten Pınarbaşı, “Artık iyice hukuksuz hale gelen furyada sosyal medya paylaşımı nedeniyle yüzlerce insan gözaltına alındı. Böyle bir ortamın temel nedeni OHAL’dir. OHAL içinde KHK’ler ile adaletten söz edilemez hale gelinmiştir. Bizler Didim’de yaşayan insanlar olarak, bizleri huzursuz eden hukuksuzluğun bitmesini; OHAL’in kaldırılmasını; KHK’lerle değil, yasalarla yaşamayı istiyoruz” dedi.

‘BARIŞ DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Etkinlikte konuşa Evrensel İzmir Temsilcisi Özer Akdemir, Evrensel'in yayın yaşamına başladığı günden bu yana işçi-emekçilerin, toplumdaki tüm ötekileştirilenlerin sesi soluğu olmaya çalıştığını belirterek, “Bu süre içerisinde her türlü baskı ve zorluğa rağmen gerçeğin haberciliğini yapmaya çalıştık. Şimdi barış diyen herkesin sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı günlerden geçiyoruz. Biz Evrensel olarak 24 yıldır barış diyoruz ve demeye de devam ediyoruz. Barış demek, istemek asla bir suç, kovuşturma nedeni olamaz. Aksine savaşın savunulması suçtur” dedi. Akdemir, etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Gece, Orhan Bayram ve Samet Temiz’in türküleriyle sürdü. (Aydın/EVRENSEL)

www.evrensel.net