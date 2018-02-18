Taşeron işçiler Canan Karatay'a ekmek verdi

Karayolları Genel Müdürlüğü’nde çalışan bir grup taşeron işçi 12. Ankara Kitap Fuarı’nda yayınevleri ve yazarları ziyaret ederek kadro taleplerini anlattı. Kadro taleplerini duyurmak için fuarda ekmek ve karanfil dağıtan işçilerin görüştüğü isimlerden biri de Prof. Dr. Canana Karatay oldu.

Hemen her konuşmasında ‘Ekmek yemeyin’ uyarısında bulunan Karatay'a ekmek hediye edilmesi çevrede şaşkınlık yaratı. İşçiler, ekmeğin emeği, karanfilin de özgürlük ve mücadeleyi temsil ettiğini söyledi. Şaşkınlığını üzerinden atamayan Canan Karatay da işçilere teşekkür ederek bir kitabını hediye etti.

İŞÇİLERDEN KOR KİTAP’A TEŞEKKÜR

Taşeron karayolu işçilerinin bir başka ziyaret durağı ise Kor Kitap oldu. İşçiler, “Biz karayolları işçileri olarak ekmeğimizi ve yüreğimizi sizinle paylaşmaya geldik” dedi. İşçiler, taşerona karşı mücadelelerinde yanlarında olduğu ve emekçilerden yana bir yayımcılık yürüttüğü için Kor Kitap'a teşekkür ederek ekmek ve karanfil hediye etti. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Şubat 2018 12:41

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