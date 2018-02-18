Ekselansları 5 yıl 106 gün sonra yeniden zirvede

Roger Federer, mücadele ettiği Rotterdam Açık'ta yarı finale çıktı ve tenis tarihinin en yaşlı bir numarası olarak bir rekora daha imza attı.

ATP Rotterdam çeyrek finalinde ev sahibi raketlerden Robin Haase'yi mağlup eden Roger Federer, dünya 1 numarasının yeni sahibi oldu.

YİNE YENİ YENİDEN

Tenis Dünyası'ndan aktarılana göre, Rotterdam'da yarı finale yükselerek dünya 1 numarasını garantileyen Roger Federer'in, yarın açıklanacak dünya sıralamasında resmi olarak zirvenin yeni sahibi olması bekleniyor.

Kariyerinde ilk kez 2 Şubat 2004'te ATP sıralamasının zirvesine yükselmeyi başaran İsviçreli efsane, Robin Haase galibiyetiyle, 20 yıllık profesyonel tenis kariyerinde dördüncü kez dünya 1 numarasını ele geçirdi. Federer, 2004 yılında ATP'de 1 numaraya yerleştiğinde 237 hafta, 2009'da 48 hafta ve 2012'de ise 17 hafta boyunca 1 numarada kalmayı başarmıştı.

DÜNYANIN 'EN YAŞLI 1 NUMARASI'

Bugüne kadar toplamda 302 hafta boyunca ATP sıralamasının 1 numarası olan Roger Federer, 5 yıl 106 gün sonra tarihin en yaşlı dünya 1 numarası olarak zirveye dönmüş oldu.

36 yaşındaki İsviçreli raket, tarihin en yaşlı dünya 1 numarası rekorunu kırmadan önce bu unvan, 33 yaş ile Andre Agassi'ye aitti. Ayrıca, Serene Williams 31 yaş 7 ay, Chris Evert 30 yaş 11 ay, Martina Navratilova 30 yaş 9 ay ve Lindsay Davenport ise 29 yaş 7 ay ile bu unvanı elde eden diğer raketlerdi.

Maçın ardından bir hayalini daha gerçekleştirdiğini söyleyen Roger Federer, 5 yılın ardından 36 yaşında yeniden dünya 1 numarası olduğuna inanamadığını dile getirdi.

Roger Federer, ATP Rotterdam'dan sonra Dubai'yi boş geçecek ve 5 Mart'ta başlayacak olan Indian Wells'te tekrar korta inecek. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Şubat 2018 12:21

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