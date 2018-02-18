Böke: Halkı birleştirecek bir politikaya ihtiyaç var

Adana'da CHP'li Böke, İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ve Tarihçi-Yazar Erdoğan Aydın'ın katıldığı 'Başka bir Türkiye mümkün' paneli düzenlenlendi.

CHP Adana İl Örgütü'nün düzenlediği "Başka bir Türkiye mümkün" panelinde Adanalı yurttaşlar, CHP Milletvekilleri Selin Sayek Böke, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Tarihçi-Yazar Erdoğan Aydın'ı dinledi.

İlk konuşmacı CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, başka bir Türkiye için yüzde 99'un yüzde 1 karşısında ezildiği neoliberal politikalar karşısında milyonların ortak değerleri etrafında toplanılarak halkı birleştiren bir politikaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

‘HAYIR DİYEN HALK DEMOKRASIYE SAHİP ÇIKACAK’

Bütün devlet imkanları kullanılarak baskılar yaratılmasına rağmen toplumun iradesini "hayır" dan yana kullanabiliyorsa ve demokrasiye sahip çıktıysa bundan sonra da demokrasi mücadelesinden bir geri adım atmayacağını dile getiren Böke, içinden geçilen karanlık dönemin işsizlik verilerinde kendilerini ortaya koyduğunu söyledi. 6 milyon insanın Türkiye’de iş bulamadığını ifade eden Böke, "Bu kadar işsizlik olmasına rağmen ihraçlarla işsizliği daha da artırıyor. Asgari ücret açlık sınırında.Bu sonucu ortaya çıkaran düzenin ne olduğunu ortaya koyduğumuzda o başka geleceği ne ile inşa edeceğimiz ise çok somut olarak ortaya çıkar” dedi. Karanlık sürecin iki sınıfsal siyaset üzerinde inşa edildiğini kaydeden Böke, “Bunlardan bir tanesi kurulmuş olan neoliberal ekonomik düzendir. Bu düzene karşı emeği koruyan ve emekle birlikte emek için mücadele eden bir halkçı ekonomik düzen kurmak gerekir. Bizim bugün yeni bir vergi politikasına ihtiyacımız var. Halkçı bir bütçeye ihtiyacımız var. Asgari ücretli birisinden vergi almak yerine bugün hiç vergi alınmayan ama rant vergisi ile bugün rantçı düzenin zenginlerinden vergi toplamayan bir yapıyı kurabiliriz” diye konuştu.

Saray rejiminin başka bir dayatması da siyasal İslam olduğunu ifade eden Böke, "Dini siyasette alet eden bir yaklaşımın karşına Laikliği koyan yeni bir siyaset yaratarak Türkiye’de inanç özgürlüğünü yaşandığı bir gelecek kurmak mümkün. AKP iktidarın sosyal hizmetler yolu ile vatandaşının inançlarını sömüren bir anlayış ile hareket etmektedir. Bu anlayışa karşı halkçı bir devlet anlayış geliştirdiğinde başka bir Türkiye’nin mümkün olduğunu göreceğiz ” dedi

‘HAYALİNİ KURDUĞUMUZ TÜRKİYE İSTANBUL'DAN BAŞLAYACAK’

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugünün Türkiye'sinde cinsel saldırıya maruz kalan kadın oranların her geçen arttığına ve işsizliğin de giderek arttığına dikkat çekti. Hayalini kurdukları Türkiye için İstanbul'dan başlayacaklarını dile getiren Kaftancıoğlu, önce inanarak doğru şekilde doğru planlarla çalışarak bunu yapacaklarını ifade etti.

‘DÜNYANIN EN ESKİ SİSTEMİ YENİ DİYE SUNULUYOR’

Tarihçi Yazar Erdoğan Aydın, Türkiye'de yeni diyerek dünyanın en eski sisteminin uygulandığını dile getirdi. "Yani değil demokrasi dönemleri demokrasiler dönemi öncesi giderek artan bir kurumlaşma içerisinde yaşatılmaya çalışan bir ülkenin insanlarıyız" diyen Aydın, rejimin rol modelli olarak bu topraklarda kurulmuş ilk meclisi ilk anayasayı dağıtan ve basın özgürlüğünü tümü ile ortadan kaldıran Abdulhamit'i ve kılıcını Alevilere doğduktan Yavuz Sultan Selim'in 2017 de Türkiye'sinde rol modeli yapılmaya çalışıldığını söyledi.

'PARTİLER BİRLEŞMEZSE TEK ADAM YÖNETİMİNE GİDEN GİDİŞAT DURDURULAMAZ’

Milli ve yerli olarak anlatılan rejimin demokrasi yok eden bir rejim olduğunu ifade eden Aydın, bugün yaşanılan felaketlerin iktidarın yorganın metrekaresini unutup bölge egemenliğini ABD’ye sırtını dayarak egemenlik savaşlarına yönelerek yeni Osmancılık politikasının başlatılması olduğunu söyledi. Suriye’deki olası bir çözüm masasında bir sandalyeye sahip olabilmek için ısrarla yürütülen politikaların hem Suriye sonunun çözülmesini hem de Türkiye’nin istikrarlı bir hale gelmesinden uzaklaştırdığını belirten Aydın, iktidarın tek adam rejimini hayata geçirmek için her türlü yolun denendiğini ve ülkeyi çıkmaz bir karanlığa sürüklediğini ifade etti.

Bu karanlığın engellenmediği ve başka bir seçenek olduğunu göstermeyi başarmadıklarında yarın bugünü arayan bir sürecin içinde olacaklarına dikkat çeken Aydın, “Dün söylenen sözlerin ötesine geçmemiz gerektiği günlerden geçiyoruz” dedi. 2013, 2015 yılları arasında barış sürecinde Türkiye'nin daha rahat bir süreçten geçtiğini, ekonomisine döndüğünü, içeride ve dışarıda birşeyler olabilir umudunun yaratıldığını ifade eden Aydın, "Türkiye Kürtlerinin Türkiye bizim ortak vatanımızdır duygusunu yaşadı" dedi. İçinde yaşadığımız günlerde egemen devlet aklının ve söyleminin dışına çıkmayı başaramayan partilerin tek adam rejimi, Kürt'ün inkarı, Alevinin inkarı ve çevredeki ilişkileri savaşla yürüten bu gidişatın önüne geçmeyeceğini ifade eden Aydın, Türkiye'nin içine savrulduğu bu cinnet aklının düne kadar kullanılan sloganlarla, pankartlarla, amblem ve çatılarla göğüslenebilir olmadığını söyledi. Bu açıdan eski Türkiye'nin programlarının günümüz sorunlarını çözemeyeceğini dile getiren Aydın, "Yurtta barış, dünyada barış" söyleminin hala geçerli olduğunu ancak yurtta barışın çok kimlikli bir Türkiye'den geçtiğini telaffuz etmenin zorunlu olduğunu, cihanda barışın Sykes Picot anlaşması ile köylerine tel örgülerle sınır çizilmiş Kürt halkı görmezden gelinerek mümkün olmadığını söyledi.

20'li 30'lu yılların ihtiyaçlar için düzenlenmiş programların bugünün ihtiyacı olan hukuk, demokrasi, çoğulculuk, barış çok kimliklilik, gerçek bir laiklikle güncellenmesi gerektiğini ifade eden Aydın, "Savaş atmosferine karşı güçlü bir ses çıkartan CHP, sağ, sol, demokrat farklı parklar bileşimi olmazsa tam da aklımızı elimizden bu gidişata karşı laik, demokratik, hukuk devleti imkanını yaratma şansı da olmayacaktır" dedi.

‘ÜLKENİN GÜVENLİĞİ YOK’

60, 70, 80 ve 90 darbelerin Türkiye coğrafyasında yaşayan insanların üzerinde geçmesine rağmen insanların umutlarını kaybetmeyerek yaşadığını dile Getiren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Özeleştirilerden bir tanesi ne yazık ki yan yana durmasını bilemedik. Farklı düşünebiliriz ama yan yana durma konusunda bir beceri gösteremedik” diye konuştu. Türkiye’de özgürlüğü ve güvenlik sağlandığı takdir de Türkiye’nin geleceğinin aydınlık olacağını dile getiren Tekin, "Cumhurbaşkanın çocukları bile paralarını farklı ülkelere götürüyorsa ülkede güvenliği olmadığını ve ciddi bir sorun olduğunu açık bir şekilde gösterir. CHP başka bir geleceği mümkün kılmak için güvenliği ve özgürlüğü sağlayacak adımlar atacak" dedi. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Şubat 2018 11:44

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