Sibel Yiğitalp: Barış isteyen arkadaşlarımız tutuklandı

HDP kongresi öncesi başlayan gözaltılar devam ediyor. Son olarak dün Ankara’da yapılan operasyon kapsamında Birinci Barış Grubu üyesi ve HDP Uzlaşma Kurulu üyesi Seydi Fırat ile HDP yöneticilerinin bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltı operasyonlarına HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, tepki gösterdi, “Neredeyse nefes almayı bile suç sayan, kendi dışında hiçbir şeyi kabul etmeyen bir anlayışla karşı karşıyayız” dedi.

‘KONGREDE HALK AKP'YE CEVAP VERDİ'

Gözaltı ve baskılara rağmen kongrelerine katılımın yoğun olduğunu söyleyen Yiğitalp, “Bu aslında AKP’nin Kürt siyasetçilere yaptığı operasyona en güzel cevaptı. Kongrede halk onlara bir cevap verdi. Halklarımız hangi koşulda olursa olsun ideolojisine, rengine, kimliğine ve demokratik siyasetine sahip çıktığını gösterdi” dedi.

Kongredeki tablo üzerine hükümetin yeni bir operasyon daha başlattığını söyleyen Yiğitalp, iktidarın kendi sesi dışında hiçbir sese tahammül etmediğini söyledi. HDK Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ile Sosyalist Kadın Meclisi Sözcüsü Fadime Çelebi’nin tutuklanmasına ve HDP’nin önceki dönem eş genel başkanı olan Serpil Kemalbay’ın gözaltına alınmasına değinen Yiğitalp, “Tutuklanan arkadaşlarımız; savaş istemediği, barış istediği, ölümler olmasın dediği için tutuklandı. İnsani bir yaklaşımdan kaynaklı tutuklanıyoruz. Konuşmayı tamamen yasaklayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Nerdeyse insani değerlerimizi kullanmamamızı isteyen, amaç eden bir iktidarla karşı karşıyayız” diye konuştu.

‘MİLİTARİST SİYASET ÖNCE KADINLARI VURUYOR’

Kürt kadın siyasetçilerin tutuklanmasından, belediyelere kayyum atanmasına kadar tüm bu politikaların kadın kazanımlarına yönelik olduğunu belirten Yiğitalp, “Eril, militarist bir siyaset tabi ki başta kadını vuruyor. Kadınlar olarak her türlü itirazımızı, sokakta, evde, mecliste söylemeye devam edeceğiz” dedi.

KONGRE ÖNCESİ GÖZALTINA ALINAN 39 HDP VE DBP’Lİ SERBEST

Öte yandan HDP’nin 3’üncü Olağan Kongresi öncesi Erzurum ve ilçelerinde gözaltına alınan 40 HDP ve DBP’liden 39’u serbest bırakıldı. Gözaltında tutulan bir kişi ise savcılık ifadesi için yarın adliyeye çıkarılacak. (MA)

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