İran’da yolcu uçağı düştü

İran'da başkent Tahran'dan kalkan ve 50'den fazla kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının İsfahan eyaletine bağlı Semirom kentinde düştüğü açıklandı.

İran’ın başkenti Tahran’dan kalkan ve içinde 50'den fazla kişinin olduğu belirtilen yolcu uçağı düştü.

Tesnim Haber Ajansı, bu sabah saat 08.00’de Tahran Yasuç seferini gerçekleştiren Aseman Air firmasına ait bir yolcu uçağının radardan kaybolduğunu duyurdu. İçinde 50'den fazla kişinin olduğu uçağın Semiron ilçe yakınlarına düştüğü belirtilirken, enkazına ise henüz ulaşılamadı.

Fars haber ajansına konuşan İranlı acil hizmetler direktörü Pir Hüseyin Kulivand "Uçak Semirom bölgesinde düştü ve tüm acil durum güçleri alarma geçirildi. Uçakta 50-60 yolcu bulunuyordu" dedi.

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FOTO: Arşiv

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Şubat 2018 11:17

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