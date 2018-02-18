Afrin operasyonu 30. gününde: Zehirli gaz iddiaları BM'de

TSK'nin Afrin’e yönelik operasyonu 30. gününe girdi. Kent havadan ve karadan hedef alınırken, bölgedeki çatışmalar da devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu tarafından "Zeytin Dalı Harekatı” adıyla Afrin’e başlatılan operasyon sürüyor.

TSK açıklamalarına göre, bugüne kadar 32 askerin ve 9 sivilin yaşamını yitirdiği harekâtın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığından yeniden bir bilgilerdirme yapıldı. Son bir günlük süreçte kara ve hava operasyonlarının sürdürüğünü belirten Generkurmay, "Toplamda 1614 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

AFRİN’DE ZEHİRLİ GAZ İDDİASI BM GÜNDEMİNE GELDİ

Türkiye’nin Afrin operasyonu sırasında “zehirli gaz kullanılmış olabileceği” iddiaları Birleşmiş Milletler’in (BM) gündemine geldi. BM’nin Suriye Özel Temsilcisi Mistura, “Şu an bu iddiaları bağımsız olarak doğrulayamıyoruz ancak eğer doğrulanırsa bu korkunç ve cezasız bırakılmaması gereken bir durum olur” dedi. Türkiye ise zehirli gaz iddialarını kabul etmedi. ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, Türkiye’nin Afrin operasyonu sırasında zehirli gaz kullandığı iddialarıyla ilgili ellerinde doğrulanmış bir bilgi olmadığını söyledi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye’deki son kimyasal silah iddiaları konusunda BM Güvenlik Konseyi’ne brifing verdi. Kimyasal silah kullanıldığı iddialarının Afrin’i de içerdiğini belirtten Mistura, “Guta, İdlib ve son olarak da Afrin’de klor gazı saldırılarının olduğu yönünde pek çok iddia ortaya atıldı. Şu an bu iddiaları bağımsız olarak doğrulayamıyoruz ancak eğer doğrulanırsa bu korkunç ve cezasız bırakılmaması gereken bir durum olur” diye konuştu. Mistura, ayrıca Suriye’de yardıma ihtiyaç duyan bölgelere yardım götürülmesi önündeki engellerin de acilen kaldırılması çağrısında bulundu.

TÜRKİYE KABUL ETMEDİ

Afrin operasyonun da “zehirli gaz kullanılmış olabileceği” yönündeki iddiaları Türkiye kabul etmedi. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Reuters’e konuşan bir Türk diplomat, bunun Türkiye’ye karşı bir “kara propaganda” olduğunu söyledi. Diplomat “Bunlar temelsiz suçlamalardır. Türkiye hiçbir zaman kimyasal silah kullanmamıştır. Zeytin Dalı harekatında sivillere azami özen gösteriyoruz” diye konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Reuters’ın haberine ilişkin “Güvenilir kaynağınız nedir? Yalan söylemeyi bırakın” yorumunu yaptı.

‘KİMYASAL BULGULARA RASTLADIK’

Avrîn Hastanesi önünde açıklama yapan Afrin Sağlık Meclisi üyesi Dr. Xelîl Sebrî, Afrin’in Şiyê ilçesi Erende köyünde kullanılan silahlardan etkilenen sivil yurttaşlar üzerinde yapılan ilk tetkiklerde silahların zehirli gaz içerdiğini kaydetti. Silahlardan dolayı yaralanan yurttaşların isimlerini veren Sebri, “Laboratuarlarımızda uzman doktorlarımızın yaptığı tetkikler sonucu bu kişilerin nefes zorluğu çektiği ve kimyevi bir reaksiyona maruz kaldıkları ortaya çıkmıştır. Yine silahların kullanıldığı bu bölgeden getirdiğimiz toprak üzerinde yaptığımız incelemede de yüksek oranda klor maddesine rastlanmıştır” dedi.

Sebrî, yaptıkları inceleme ve tetkik sonuçlarını tüm uluslararası sağlık ve insan hakları örgütleriyle paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.

IŞİD KARŞITI KOALİSYON SÖZCÜSÜ: DOĞRULANMIŞ BİR BİLGİ YOK

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, Türkiye’nin Afrin operasyonu sırasında zehirli gaz kullandığı iddialarıyla ilgili ellerinde doğrulanmış bir bilgi olmadığını söyledi.

Koalisyon sözcüsü, Sputnik’e yaptığı açıklamada “Bahsi geçen iddialarla ilgili elimize doğrulanmış bir bilgi ulaşmadı” ifadesini kullandı.

Sözcü bu tarz iddiaların ortaya atmanın, kanıtlama zorunluluğunu da beraberinde getirdiğini söyleyerek şimdiye kadar bu yükümlülüğün yerine getirilmediğini söyledi.

Öte yandan Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonunda kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, iddiaları “son derece olasılık dışı” şeklinde nitelendirdi. Associated Press (AP) haber ajansına açıklamada bulunan ABD’li yetkili, ilgili haberleri gördüğünü ancak ellerinde bunu teyit edecek bir kanıt olmadığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Suriye’deki Kürt gruplarla Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında cuma günü sivillerin yaşadığı bir köye gaz saldırısı yaptığını ve 6 sivilin yaralandığını iddia etmişti.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’ya konuşan bir doktor da iddialara destek vermişti.

FRANSIZ SENDİKACILARDAN AÇIKLAMA

Fransa’nın büyük sendika konfederasyonlarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) Genel Merkezi, AKP hükümetinin Afrin kentine yönelik askeri operasyonuyla ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, operasyon kınandı.

MACRON’UN ‘KİBAR’ UYARILARI YETERLİ DEĞİL

Açıklamada, “(Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın politikalarına yönelik “kibarca” yaptığı kınama mesajları, somut tedbirler alınmadan, Erdoğan’a geri attırmayacaktır” denilerek Afrin kentine ve yerleşim yerlerine yönelik saldırıların kınanması istendi. Afrin operasyonu CGT açıklamasında “yasadışı” ve “kabul edilemez” olarak nitelendirilirken, Fransız devletinin girişimde bulunarak Birleşmiş Milletler ve özellikle Avrupa Birliğini hareket geçirmesi ve operasyonun durdurulması istendi.

‘BARIŞ HAKKI KORUNMALI’ ÇAĞRISI

Açıklamada, “barış hakkı”nın ve toplumların güvenliğinin sağlanmasının devletlerin ve uluslararası kurumların sorumluluğu olduğu vurgulanırken, barışı sağlamanın “şiddet ve silahlı saldırganlık”tan değil, diyalog ve siyasal çabaların sürdürülmesinden geçtiği belirtildi.

CGT sendikası, özellikle 2016-2017 yılları boyunca iki defa değiştirilen Fransa iş yasasına karşı verdiği önemli mücadele, büyük grevler ve kitlesel gösterilerle öne çıkmıştı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Şubat 2018 20:41

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