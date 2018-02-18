Gündüz memur, akşam ressam

Manisa’da yaşayan Eda Tapınç, işinden kalan zamanda ürettiği resimlerle kenti güzelleştiriyor.

Manisa'da Nüfus Müdürlüğü'nde memur olan Eda Tapınç (33), sanat aşkıyla kentteki birçok işyerinin duvarlarını resimleriyle süslüyor. Hiçbir ücret almadan özellikle kadın figürleriyle sokakları renklendiren Tapınç, "İçimde 2 kişilik var; saat 08.00 ila 17.00 arası 'Memur Eda'yım. İşten çıktıktan sonra ise, 'Ressam Eda'yım" dedi.

Manisa'da 11 yıldır Nüfus Müdürlüğü'nde çalışan İstanbul Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu Eda Tapınç, işinden arta kalan zamanlarda tutkunu olduğu resim sanatıyla ilgileniyor. Çocukluğundan beri sanata ilgisi olan Eda Tapınç, ilk olarak odasının duvarlarını boyadı, işyeri duvarlarını boyamaya ise gittiği bir spor salonundan başladı. Yeteneğini annesinden alan ve bu konuda özel eğitim almayan Tapınç, "Salonun duvarlarına 3 farklı resim çizdim. Spor salonundaki müşteriler de salonun duvarlarına yaptığım resimleri görerek, kendi işyerleri için de aynı şekilde resimler yapmamı istedi. Manisa'da birçok kafe, kuaför, araç kiralama yeri ve mimarlık bürosunu resimlerimle süsledim. Bunu hiçbir ücret talep etmeden yapıyorum" dedi.

Tapınç, sanatın hayatı güzelleştirdiğine inandığını vurgulayarak, "İçimde 2 kişilik var. Saat 08.00 ila 17.00 arası 'Memur Eda'yım. İşten çıktıktan sonra ise, 'Ressam Eda'yım. Sanatın hem devlet dairelerini, hem de Manisa'yı daha da güzelleştireceğine inanıyorum. Manisa sokakları da sanatla buluşmalı. Resim yapmak benim için tam anlamıyla terapi. Her şeyden vazgeçebilirim, ama resim yapmaktan asla" diye konuştu.

Çizdiği resimlerde kadın figürüne ağırlık veren Tapınç, farklı kadın yüzlerini tuvale yansıtıyor. Tapınç, resimlerinde ortaya koyduğu kadın figürlerinin feminen bulunmasıyla ilgili olarak da "Estetik ve sanata uygun olduğu için çalışmalarımda kadın figürlerine ağırlık veriyorum" dedi. (DHA)











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