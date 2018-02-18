İZBAN'da 'artı para' uygulamasına tepki

İzmir Banliyö Treni'nde (İZBAN) uygulamaya konulan 'Artı Para' sistemi nedeniyle turnikelerden geçemeyen ve duruma tepki gösteren bir genç İZBAN güvenlik görevlileri ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen genç güvenlik görevlileri tarafından coplarla darp edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde İZBAN Alsancak İstasyonu'nda meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen genç, geçen Perşembe günü uygulama konulan 'artı para' sistemi nedeniyle kartında yetersiz bakiye olduğu için turnikelerden geçemedi. Duruma sinirlenen genç uygulamaya tepki gösterince İZBAN güvenlik görevlileri gence müdahale etti. Sözlü tartışmanın ardından genç, güvenlik görevlilerince darbedildi.

Diğer yolcuların tepki göstermesi üzerine güvenlik görevlilerinden biri yolculara 'Hiç biriniz de polis çağırmıyorsunuz lan, arasanız ya polisi' diye bağırdı.

GİZLİ ZAMMIN ADI 'ARTI PARA'

Aliağa’dan Selçuk'a hizmet veren kent içi banliyö sistemi İZBAN’da 15 Şubat Perşembe günü 'Artı Para' adı verilen yeni sisteme geçildi. Yeni uygulamada yolcular, 25 kilometreye kadar olan seyahatlerini 2,86 lira ödeyerek yapabilecek, sonrasında gittiği her kilometre başına 7 kuruş daha ödeyecek.

İZBAN’da ‘artı para’ belediyeye

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZBAN için uygulamaya başladığı kilometre başına ücretlendirme ve artı para uygulamasına İzmirliler daha önce de tepki göstermişti. Buca Emek ve Demokrasi Güçleri düzenlediği basın açıklamasıyla yeni sistemin sosyal belediyecilikle bağdaşmadığını vurgulamıştı. (DHA)

'İZBAN'da artı para uygulaması sonlandırılsın'

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Şubat 2018 13:21

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