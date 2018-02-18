Şehir hastanelerinden doktorlar da memnun değil

Cumhuriyet Yazarı Çiğdem Toker yazısında ATO’nun şehir hastaneleri anketine yer vererek doktorların da memnun olmadığını dile getirdi.

Cumhuriyet Gazetesi Çiğdem Toker bugünkü ‘ATO’dan şehir hastaneleri anketi’ başlıklı köşe yazısında Ankara Tabip Odası’nın şehir hastaneleriyle ilgili doktorlar arasında yaptığı ankete yer verdi.

Ankara’da biri bu yıl diğeri 2019’da iki şehir hastanesinin açılacağını belirten Toker, konunun kamu borcunda yol açacağı tahribatı, yıllardır ve sıklıkla işlediklerini yazdı.

Çiğdem Toker’in köşesindeki konuyla ilgili bölüm şöyle:

“Ankara’da biri bu yıl diğeri 2019’da iki şehir hastanesi açılacak. Konunun kamu borcunda yol açacağı tahribatı, yıllardır ve sıklıkla işliyoruz.

Fakat çok boyutlu bir mesele bu.

Devasa ölçekteki iki şehir hastanesi devreye alındığında kent ve toplum yaşamı, ulaşımdan sağlık hizmetlerinin kalitesine, erişimine dek bugünkünden çok farklı olacak. Ne var ki ortada ciddi bir farkındalık sorunu var.

Ankara Tabip Odası bu ihtiyaçtan yola çıkarak bir şehir hastaneleri anketi yaptı.

Ankara’nın değişik hastane ve sağlık kuruluşlarında görevli 530 doktora 7 soru yöneltilmiş. Oda, değerlendirmesini önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacak.

Biz, soru ve gelen yanıtları yorumsuz olarak aktaralım:

* Şehir hastanesinde çalışmak istiyor musunuz?

Evet: Yüzde 7 - Hayır: Yüzde 7 - Kararsız: Yüzde 20.

* Şehir hastanesi hakkında, mevzuat, idari yapı, işleyiş gibi konularda yeterince bilgilendirildiğinizi düşünüyor musunuz?

Evet: Yüzde 4 – Hayır: Yüzde 96.

* İl sağlık müdürlüğü tarafından, çalıştığınız hastanede ŞH ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılmasını ister misiniz?

Evet: Yüzde 86 - Hayır: Yüzde 14.

* Şehir hastanesinde göreve başladıktan sonra özlük haklarınızda kayıplar olacağını düşünüyor musunuz?

Evet: Yüzde 55 - Fikrim Yok: Yüzde 37 - Hayır: Yüzde 8.

* Şehir hastanesinde göreve başladıktan sonra yükünüzün artacağını düşünüyor musunuz?

Evet: Yüzde 64 - Fikrim Yok: Yüzde 27 - Hayır: Yüzde 9.

* Şehir hastanelerinin konumu düşünüldüğünde, sizin ve hastaların hastaneye ulaşımında zorluklar yaşanacağını düşünüyor musunuz?

Evet: Yüzde 86 - Fikrim yok: Yüzde 5 - Hayır: Yüzde 9.

* Şehir hastanesinde göreve başladıktan sonra, hastalara şu anda vermiş olduğunuz hizmete kıyasla, daha nitelikli bir sağlık hizmeti verebileceğinizi düşünüyor musunuz?

Evet: Yüzde 9 - Fikrim Yok: Yüzde 25 - Hayır: Yüzde 66.”

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