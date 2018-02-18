CHP’den ‘AKP’nin Yıkım Tablosu, 16 Yılın Faturası’ raporu

CHP İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri Genel Başkan Yardımcılığı tarafından 'AKP’nin Yıkım Tablosu, 16 Yılın Faturası' başlıklı rapor hazırlandı

CHP İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri Genel Başkan Yardımcılığı tarafından Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak sorumluluğunda “AKP’nin Yıkım Tablosu, 16 Yılın Faturası” başlıklı bir rapor hazırlandı.

Raporda 2002 Aralık rakamları ile 2017 Aralık rakamları karşılaştırılarak “AKP Türkiyesi”nin gerçekleri gözler önüne serildi.

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel’in haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, AKP’nin 16 yıllık “yıkım tablosunu” rakamlarla ortaya koydu. Buna göre 16 yılda kişi başına 2 bin 677 TL olan kamu borcu, 10 bin 981 TL’ye ulaştı. 52 yılda verilen cari açık toplamda 43.7 milyar dolar iken, AKP’nin 16 yılında cari açık, 52 yılın toplam açığını 13’e katladı ve 561.6 milyar dolar oldu. 80 yıllık dış ticaret açığı 247 milyar dolardan, 960.6 milyar dolara fırladı. Karşılıksız çek yaklaşık 8 kat arttı, bu yüzden 8 yılda 929 bin kişi ceza aldı ve hapse düştü. Su, elektrik ve doğalgaz yaklaşık 3 kat artarken, 12 kilogramlık tüp 4 kat arttı. 2002’de 1 kilogram ekmeğin fiyatı 1.03 TL idi, ancak 2017’de aynı ekmek 4.19 TL oldu. Halk yoksullaşırken milyonerler arttı. Son 6 yılda milyonerlerin sayısı 32 binden 127 bine çıktı.

Raporda 2002 aralık rakamları ile 2017 Aralık rakamları karşılaştırıldı. Raporda şunlar dikkat çekti:

DEVLETİN BORCU 3 KAT ARTTI

Aralık 2002’de devletin borcu 242.7 milyar TL iken, Aralık 2017’de 3 kattan fazla büyüyerek 876.5 milyar TL oldu. İç borç stoğu 149.9 milyar TL’den 535.4 milyar TL’ye çıktı. Kişi başına kamu borcu ise 2 bin 677 TL’den 10 bin 981 TL’ye ulaştı.

İŞSİZLİK ÇİFT HANELİ

Özel sektörün dış borcu 43 Milyar dolardan 307.8 milyar dolara çıktı. 2002’de yüzde 8.3 olan işsizlik oranı, “sözde büyüyen ekonomi” ile birlikte büyüdü ve 2017’de 10.3’e yükselerek çift haneli oldu.

Türkiye’de 52 yılda verilen cari açık toplamda 43.7 milyar dolar iken, AKP’nin 16 yılda verdiği cari açık 52 yılın toplam açığını 13’e katladı ve 561.6 Milyar dolar oldu.

İNSANLAR HAPSE DÜŞTÜ

Türkiye’nin 80 yıllık dış ticaret açığı 247 milyar dolardan AKP döneminde 960.6 milyar dolara fırladı. Karşılıksız çek tutarı 2002’de 2.2 milyar TL iken 2017’de 17.1 milyar TL’ye çıktı. Eş, dost, akrabalar vergi cennetlerinde şirket kurarken, yanlış politikaların sonucu 8 yılda 929 bin kişi ceza aldı ve hapse düştü.

EKMEK 4 KAT ZAMLANDI

16 yılda tüketicinin banka borcu 6.6 milyar TL’den 499.5 milyar TL’ye, çiftçilerin banka borcu ise 5.1 milyar TL’den, 17 kattan fazla artarak 85.5 milyar TL’ye çıktı. 2002’de 1 kilogram ekmeğin fiyatı 1.03 TL idi, ancak 2017’de aynı ekmek 4.19 TL oldu.

FATURALAR 3 KAT ARTTI

Benzin 1.66 TL’den 5.62 TL’ye, motorin 1.30 TL’den, 5.17 TL’ye çıktı. Yoksulluk sınırı 1155 TL iken, 5 bin 238 TL, açlık sınırı 380 TL iken 1608 TL oldu. Su, elektrik ve doğalgaz yaklaşık 3, 12 kilogramlık tüp ise 4 kat arttı.

Devlet 16 yılda 757 milyar TL faiz öderken, vatandaş 368 milyar TL faiz ödedi. Kaynaklar yatırıma değil, faize gitti. İşsizlik ve yoksulluk rekor kırdı. Ancak halk yoksullaşırken milyonerlerin sayısı arttı. Son 6 yılda milyonerlerin sayısı 32 binden 127 bine çıktı. 5 gençten birinin işsiz olduğu Türkiye’de 5 milyon genç ne eğitim görüyor ne de çalışıyor.

ŞİDDET, İSTİSMAR, CİNAYET KAT BE KAT ARTTI

Hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye 113 ülke arasında 99. sıraya geriledi. Türkiye basın özgürlüğü listesinde “özgür olmayan ülkeler” kategorisine düştü. Sosyal konuların da masaya yatırıldığı raporda boşanmalar yüzde 38, fuhuş yüzde 790, çocukların cinsel istismarı yüzde 434, kadına yönelik şiddet yüzde 1400, adam öldürme yüzde 261, cinsel taciz yüzde 449, tutuklu ve hükümlü sayısı yüzde 285, uyuşturucu bağımlılığı yüzde 678 arttı. (HABER MERKEZİ)



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