'Gazeteciler iktidarın borazanı için değildir'

KHK ile Kapatılan TV10 emekçileri 72. kez biraraya gelerek kanallarının açılmasını ve tutuklu TV 10 emekçilerinin serbest bırakılmasını istedi.

OHAL ile birlikte çıkarılan KHK'yla kapatılan TV10 emekçileri kanallarının açılması talebiyle 72. kez biraraya gelerek kanallarının açılması talep etti. Galatasaray Meydanı'nda "Alevilerin sesi TV10 susturulamaz" yazılı pankart taşındı. Tutuklanan TV10 emekçileri Veli Büyükşahin, Kemal Demir ve Haydar Güleç'in serbest bırakılması taleplerinin olduğu fotoğrafların taşındığı eylemde, program yapımcısı Turhan Kişin söz aldı.

Tutuklu TV10 çalışanlarının durumu hakkında bilgi veren Kişin, hala iddianamelerinin hazırlanmadığına dikkat çekti. TV10 çalışanlarının yersiz gerekçelerle hapishanede tutulduğunun belirtten Kişin, "Bu arkadaşlarımız şahsında cezaevinde bulunan 150'yi aşkın gazetecinin serbest bırakılmasını diliyorum. Tabi bu ülkede gazetecilik yapmak öyle kolay bir iş değil. Bir ülkenin durumunu anlamak istiyorsanız orada gazetecilere ayna tutmanız gerekiyor. Gazeteciler eğer özgürce haber yapma durumunda değillerse, gazetecilik yapamıyorlarsa orada antidemokratik uygulamalar vardır" dedi.

"Topumun haber alma hakkı" diye bir hak olduğunu söyleyen Kişin, gazetecilerin bu hakkı savunmak için var olduklarını ifade etti. Kişin, "Gazeteci iktidarın güç odaklarının borazancılığını yapmaz, bunun için yoktur. Tutuklu Mezopotamya Ajansı muhabiri Nedim Türfent'in 9 yıl ceza aldı ve iddianamesi yok" dedi. 18 aylık tutukluluğunun ardından dün tahliye edilen gazeteci Deniz Yücel'in bu ülkenin fotoğrafını gösterdiğini belirten Kişin, "Hakkında tutukluluk kararı olmasına rağmen serbest bırakıldı. Neden bırakıldı? Alman Die Welt gazetesinin çalışanı olduğu ve arkasında Alman devleti olduğu için. Bir gazeteci böyle oyunlara böyle ilişkilere alet edilmemelidir, bu aynı zamanda gazetecilerin de onurun incitmektir. Deniz Yücel belki arkasında Alman devleti var diye bırakıldı ama 150 gazetecinin arkasında bir devlet ve güçler yok. Onlar bu ülkenin gazetecisi aynı zamanda onurudurlar. Onların arkasında bu devletin olmasına gerek yok onların arkasında bu toplumun vicdanı var" diye konuştu.

Alevilerde kimi kavramların özel anlamı olduğunu söyleyen Kişin, "72'de bizim için 72 millete aynı nazarda bakmak anlamına gelir. Ayn ızamanda çoğulculuğu, aynı zamanda demokratik toplumu aynı zamanda insan hak ve özgürlükleri savunmayı, 72 milletin birlikte yaşamasını, kavga etmeden, başkasının hakkına, rızkına, saygısızlık etmeden yaşamayı arzulamaktır. Bu kültür bu coğrafyada Kahr'u Bela'dan beri vardır" ifadesini kullandı. Toplumun böyle bir demokratik kültür üzerinde yeşermesi gerektiğini kaydeden Kişin, haftaya yine Galatasaray'da olacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Waweyli Grubu alevi deyişleri söyledi. (İstanbul/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 18 Şubat 2018 04:02

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