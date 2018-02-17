F oturması: Hasta mahpus Aslan serbest bırakılsın

İHD İstanbul Şubesi’nin F Oturması'nın 308. haftasında Mehmet Şerif Aslan'ın sağlık durumu gündeme getirilerek serbest bırakılması istendi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu'nun hasta mahpusların serbest bırakılması talebiyle Galatasaray Lisesi önünde açıklama gerçekleştirdi. F Oturması'nın 308. haftasında Mehmet Şerif Aslan'ın sağlık durumu gündeme getirilerek hasta mahpusların serbest bırakılması talep edildi.

İnsan hakkı savunucuları, "Hasta mahpuslar serbest bırakılsın", "Tecrit öldürür dayanışma yaşatır", "Tedavi haktır engellenemez", "F Oturması 308. haftasında M. Şerif Aslan serbest bırakılsın" yazılı pankartlarla hasta mahpusların fotoğraflarını taşıdı.

'HAPİSHANELERDE ASKERİ NİZAMLA SAYIM DAYATILIYOR'

Hapishane Komisyonu üyesi Hatice Onaran, Osmaniye Hapishanesi'ne yapılan ziyaret hakkında bilgi verdi. Komisyon üyesi avukatların üç mahpusla yaptığı görüşme sonrasında idare ve savcıyla görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Onaran, mahpuslara uygulanan işkencenin izlerinin tespit edildiğini belirtti.

Onaran "Osmaniye Hapishanesi'nde günde 3 defa askeri nizamda sayım yaptırılmak istenmekte. Karşı çıkıldığı için sürekli darp ve işkenceye maruz kalınmaktadır. Son süreçte darp ve işkence sonrası revire çıkarılmış anca anında olmadığı için darp izlerinin olmadığı rapor verilmiştir" diye konuştu.

Savcının hapishanede yaşananları önce reddettiğini, avukatların ısrarları sonrasında yaşananları kabul ettiğini aktaran Onaran, "Savcı tutsaklarla görüşeceğini ve başvuru olursa soruşturma başlatacağını ifade etmiştir" dedi. Askeri nizamla sayım alınması konusunda da savcının 'Bakanlıktan genelge geldi, askeri düzenle sayım verilecektir' bilgisi verdiğini söyleyen Onaran, benzeri işkencenin Tarsus Hapishanesi'nde de uygulandığını söyledi.

Onaran Bursa Hapishanesi'ndeki siyasi mahpusların darp edildiğini aktardı, mahpusların tek tek ayrılarak ters kelepçe işkenceyle hücreye atıldığını, işkencenin burada da devam ettiğini söyledi. Yatakların bulunmadığı hücrede mahpusların 10 saat boyunca ters kelepçeyle tutulduğunu söyleyen Onaran, "Hapishanelerdeki hak ihlallerinin bir an evvel son bulmasını, ne şekilde olursa olsun insan hak ve özgürlüklerinin uygulanmasını özellikle istiyoruz. Yapılan tüm adaletsizliğin, haksızlığın ve insan hakları ihlallerinin cezasız kalmayacağını buradan söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Onaran'ın konuşması ardından İbrahim Demirer basın açıklamasını okudu. Demirer, hepatit B ve verem hastası olan Mehmet Şerif Aslan'ın durumunu paylaştı. Mehmet Şerif Aslan'ın 2016 yılında 18 kişiyle birlikte Diyarbakır'dan Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Hapishanesi'ne sürgün sevkle getirildiğini aktaran Demirer, Aslan'a 15 kez tahlil yapılmasına rağmen, tahlil sonuçları ve sağlık raporlarının kendisine verilmediği için, doktorların muayene etmediği, bu nedenle tedavisine de başlanılamadığını kaydetti. Demirer, "Mehmet Şerif Aslan'ın tedavisinin yapılabilmesi ve sağlığına kavuşabilmesi için bir an önce hastahaneye sevkinin yapılarak tedavisinin acilen gerçekleştirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

'İNSANLIK SUÇU İŞLEMEYİN YASALARI UYGULAYIN'

İnsan hakları savunucuları ve hapishane komisyonu olarak hasta mahpusların sağlığa erişim haklarının önündeki engellerin derhal kaldırılmasını isteyen Demirer, "İnsanlık suçu işlemeyin. Yasaları uygulayın. Hasta mahpusları serbest bırakın. Hasta mahpuslar serbest bırakılıncaya kadar, biz insan olmanın en temel sorumluğuyla tüm hasta mahpusların sesi olmayı sürdüreceğiz. Bir kez daha haykırıyoruz, bu ülkenin hapishanelerinde mahpuslara dayatılan insanlık dışı koşullar, öldürüyor" dedi.

Açıklama, "OHAL işkencesine son", "Mehmet Şerif Aslan serbest bırakılsın", "Susma suça ortak olma", "İnsan haklarıyla insandır", "Hasta mahpuslar serbest bırakılsın" sloganlarıyla sona erdi. (İstanbul/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 18 Şubat 2018 04:02

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