Macaristan sığınmacılara karşı ilan edilen OHAL’i uzatıyor 

Macaristan, ülkede iki yıl önce sığınmacıların ülkeye girişini engellemek için ilan edilen olağanüstü hali (OHAL) yeniden uzatma kararı aldı.

Macaristan'da hükümet, ilk kez 9 Mart 2016'da sığınmacıların ülkeye girişini angeleme gerekçesiyle ilan ettiği OHAL'i 7 Eylül'e kadar uzatmayı kararlaştırdı.

Sputnik'in Macar Haber Ajansın'a (MTI) dayandırdığı habere göre, Macaristan Başbakanlık Başdanışmanı György Bakondi, konuyla ilgili kamu televizyonu M1 kanalına yaptığı açıklamada, Macaristan sınırında sükunetin hakim olduğu ve OHAL'e gerek bulunmadığı şeklindeki açıklamalara katılmadığını söyledi. Bakondi, ''Macaristan-Sırbistan sınır bölgesinde bin 800 kişi durduruldu ve tel örgünün diğer tarafında yollandı'' dedi.

Macaristan Polis Merkezinin paylaştığı bilgiye göre ise ülkede Şubat başından bu yana 12 sığınmacı yakalandı.

Macaristan'a giren tüm sığınmacılar gözaltına alınacak

GEÇİŞLER İÇİN CEZALAR ARTTIRILDI

Macaristan, sığınmacıların ülkeye girişini engellemek amacıyla Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek 'yasa dışı' geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda geçen yıl kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların ise tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Sivil toplum kuruluşları, Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan sığınmacılara şiddet uygulayarak Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor. (DIŞ HABERLER)

AP’den Macaristan hakkında soruşturma



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