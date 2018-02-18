Rio de Janeiro'nun güvenliği orduya devredildi

Brezilya hükümeti, Rio de Janeiro’da sürmekte olan karnaval sürecinde artan çete şiddetiyle mücadele gerekçesiyle orduyu görevlendirdi.

Brezilya hükümeti, Rio de Janeiro eyaletinde artan çete şiddeti gerekçesiyle orduyu görevlendirdi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer eyaletteki şiddeti kansere benzeterek organize suçun devlet tarafından kontrol altına alınması gerektiğini öne sürdü.

Kararı imzalayan Termer, "Şartlar böyle gerektirdiği için aşırı önlemler aldık" dedi.

Rio valisi Luiz Fernando Pezao 9 Şubat'ta başlayan dünyaca ünlü Rio Karnavalı'nın suç olaylarıyla gölgelenmesinin ardından yardım çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine hükümet, eyaletteki polis ve güvenlik güçlerinin kontrolünü orduya devretti.

KARNAVALDA KAOS

19 Şubat'a kadar sürecek olan Rio Karnavalı, silahlı çatışma ve yağma olaylarına sahne oluyor. Çatışmalarda şu ana kadar 3 polis öldü.

Ulusal televizyon kanalları, çete üyelerinin, karnaval için kentte bulunan turistleri taciz edip, para ve eşyalarını çalarken çekilen görüntülerini yayınladı.

Eyalette güvenliğin kontrolden çıkması üzerine Rio Valisi Luiz Fernando Pezao ulusal hükümete çağrıda bulunarak, ağır silahlı çetelerle mücadelenin tek yolunun ordu müdahalesi olduğunu öne sürmüştü.

Vali, karnaval için eyalette bulunan turistlerden de özür dilemişti.

Rio eyaleti hükümetinin açıkladığı verilere göre eyaletteki cinayet oranları 2016'ya kıyasla yüzde 8, 2015'e kıyasla ise yüzde 26 arttı. (DIŞ HABERLER)



www.evrensel.net